https://uz.sputniknews.ru/20230920/pogoda-tashkent-20-sentyabr-2023-39093455.html

Будет ли среда дождливой — погода в Ташкенте на 20 сентября

Будет ли среда дождливой — погода в Ташкенте на 20 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность и понижение температуры.

2023-09-20T05:07+0500

2023-09-20T05:07+0500

2023-09-20T05:07+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, ночью и утром временами дождь, сообщает Узгидромет. Днем без осадков. Ветер западный с переходом в восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью — 13-15 градусов тепла, днем +23-25.

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