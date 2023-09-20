https://uz.sputniknews.ru/20230920/pogoda-tashkent-20-sentyabr-2023-39093455.html
Будет ли среда дождливой — погода в Ташкенте на 20 сентября
Будет ли среда дождливой — погода в Ташкенте на 20 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность и понижение температуры.
2023-09-20T05:07+0500
2023-09-20T05:07+0500
2023-09-20T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, ночью и утром временами дождь, сообщает Узгидромет. Днем без осадков. Ветер западный с переходом в восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью — 13-15 градусов тепла, днем +23-25.
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Будет ли среда дождливой — погода в Ташкенте на 20 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность и понижение температуры.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, ночью и утром временами дождь, сообщает Узгидромет.
Днем без осадков. Ветер западный с переходом в восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью — 13-15 градусов тепла, днем +23-25.