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Снег в горах — погода в Узбекистане на 21 сентября

Снег в горах — погода в Узбекистане на 21 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.

2023-09-20T13:16+0500

2023-09-20T13:16+0500

2023-09-20T14:25+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют местами дожди в горных и предгорных районах, в высокогорьях возможны переход дождя в снег и гроза.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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