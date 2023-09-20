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Снег в горах — погода в Узбекистане на 21 сентября
Снег в горах — погода в Узбекистане на 21 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
2023-09-20T13:16+0500
2023-09-20T13:16+0500
2023-09-20T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют местами дожди в горных и предгорных районах, в высокогорьях возможны переход дождя в снег и гроза.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода в узбекистане прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Снег в горах — погода в Узбекистане на 21 сентября
13:16 20.09.2023 (обновлено: 14:25 20.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Синоптики прогнозируют местами дожди в горных и предгорных районах, в высокогорьях возможны переход дождя в снег и гроза.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 26-31 градус тепла;
предгорные и горные районы — 15-20 градусов тепла.