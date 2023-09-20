В Самарканде в 2024 году пройдет театральный фестиваль СНГ

"В следующем году у нас будут культурные мероприятия СНГ. В частности, первый театральный фестиваль в Самарканде, этого до сих пор не было. <…> Девять театров из стран - членов СНГ будут в Самарканде в марте 2024 года", - сказал Кобилов.