https://uz.sputniknews.ru/20230920/samarkande-teatralnyy-festival-sng-39145729.html
В Самарканде в 2024 году пройдет театральный фестиваль СНГ
В Самарканде в 2024 году пройдет театральный фестиваль СНГ
Самарканд будет принимать фестиваль в статусе культурной столицы Содружества.
2023-09-20T17:14+0500
2023-09-20T17:14+0500
2023-09-20T17:34+0500
узбекистан
самарканд
снг
фестиваль
культура
театр
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В марте 2024 года в Самарканде пройдет театральный фестиваль стран Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ со ссылкой на замхокима Самаркандской области Рустама Кобилова.Древний город примет фестиваль в статусе культурной столицы Содружества.Участие в фестивале примут артисты из России, Казахстана и Кыргызстана. Откроет мероприятие спектакль "Минувшие дни" Самаркандского Русского театра драмы имени А.П. Чехова.В следующем году Самарканд станет культурной столицей СНГ. В этом статусе город планирует провести 21 мероприятие. А Ташкент получит статус молодежной столицы Содружества.
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узбекистан самарканд культура театральный фестиваль снг культурная столица молодежная столица замхокима самаркандской области рустам кобилов
узбекистан самарканд культура театральный фестиваль снг культурная столица молодежная столица замхокима самаркандской области рустам кобилов
В Самарканде в 2024 году пройдет театральный фестиваль СНГ
17:14 20.09.2023 (обновлено: 17:34 20.09.2023)
Самарканд будет принимать фестиваль в статусе культурной столицы Содружества.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
В марте 2024 года в Самарканде пройдет театральный фестиваль стран Содружества Независимых Государств, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ со ссылкой на замхокима Самаркандской области Рустама Кобилова.
Древний город примет фестиваль в статусе культурной столицы Содружества.
"В следующем году у нас будут культурные мероприятия СНГ. В частности, первый театральный фестиваль в Самарканде, этого до сих пор не было. <…> Девять театров из стран - членов СНГ будут в Самарканде в марте 2024 года", - сказал Кобилов.
Участие в фестивале примут артисты из России, Казахстана и Кыргызстана. Откроет мероприятие спектакль "Минувшие дни" Самаркандского Русского театра драмы имени А.П. Чехова.
"Самарканд объявлен на 2024 год культурной столицей Содружества. Мы планируем провести 21 мероприятие", - отметил замхокима.
В следующем году Самарканд станет культурной столицей СНГ. В этом статусе город планирует провести 21 мероприятие. А Ташкент получит статус молодежной столицы Содружества.