https://uz.sputniknews.ru/20230920/tashkent-gaz-otklyucheniye-20-sentyabr-2023-39125152.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
20 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-20T10:05+0500
2023-09-20T10:05+0500
2023-09-20T10:05+0500
ташкент
график отключений газа
газ
ремонт
махалля
район
общество
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Сегодня в Бектемирском районе Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:
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ташкент график отключений газа газ ремонт махалля район общество
ташкент график отключений газа газ ремонт махалля район общество
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
20 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Сегодня в Бектемирском районе Ташкента временно отключат газ, сообщает
“Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.
Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:
улицы М. Авезова и Кукон Дарвоза;