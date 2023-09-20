https://uz.sputniknews.ru/20230920/tashkent-gaz-otklyucheniye-20-sentyabr-2023-39125152.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

20 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-20T10:05+0500

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ташкент

график отключений газа

газ

ремонт

махалля

район

общество

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Сегодня в Бектемирском районе Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:

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