https://uz.sputniknews.ru/20230920/uzbekistan-soxraneniye-migratsiya-dikiye-jivotnyye-39125469.html

В Узбекистане обсудят сохранение мигрирующих видов диких животных

В Узбекистане обсудят сохранение мигрирующих видов диких животных

Международная конференция с участием всех заинтересованных сторон впервые пройдет в Центральной Азии и СНГ в 2024 году.

2023-09-20T10:33+0500

2023-09-20T10:33+0500

2023-09-20T10:43+0500

узбекистан

конференция

дикие животные

миграция

экология

общество

оон

ца

снг

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Самарканде состоится 14-ое заседание Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В августе текущего года правительство Узбекистана и Секретариат CMS утвердили официальный слоган и логотип мероприятия, изображающий крылатого снежного барса. Этот хищник — один из ключевых видов биоразнообразия в республике, ареал обитания которого простирается на территории 12 стран.Конференция ООН пройдет под лозунгом "Природа не знает границ" (Nature Knows No Borders), который, наряду с логотипом мероприятия, напоминает о том, что путешествия мигрирующих видов не подчиняются политическим границам, а их выживание зависит от международного сотрудничества и трансграничных усилий по сохранению биоразнообразия. На конференции ожидают представителей Программы ООН по окружающей среде, Международного союза охраны природы, председателя и генерального директора Глобального экологического фонда, министров окружающей среды стран-участниц Конвенции.Узбекистан ратифицировал документ 1 сентября 1998 года. Конвенция объединяет 133 страны ареала, через которые проходят мигрирующие животные, и закладывает правовую основу для согласованных мер по их сохранению на международном уровне.Подобное мероприятие пройдет в Центральной Азии и СНГ впервые с 12 по 17 февраля 2024 года. Что нужно знать о снежных барсах, обитающих в Узбекистане – видео

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