https://uz.sputniknews.ru/20230920/uzbekistanets-spaseniye-jenschina-restoran-yujnaya-koreya-39130249.html

Узбекистанец в Южной Корее спас женщину из горящего ресторана

Узбекистанец в Южной Корее спас женщину из горящего ресторана

В городе Янсан 40-летний узбекистанец вынес пожилую владелицу заведения общепита из огня.

2023-09-20T12:46+0500

2023-09-20T12:46+0500

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общество

узбекистан

южная корея

пожар

мигрант

ресторан

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В южнокорейском городе Янсане, 40-летний узбекистанец спас из огня пожилую женщину, сообщает The "Korean Herald".По данным Департамента пожарной безопасности провинции Южный Кёнсан, пожар вспыхнул в ресторане, принадлежащем пожилой супружеской паре около 18:44.70-летний мужчина покинул заведение еще до начала пожара, но не смог вернуться назад из-за распространившегося огня.Внутри осталась его 69-летняя супруга.Узбекистанец, проживающий по соседству, увидел пожар, бросился на помощь и вынес женщину из огня.Сейчас она находится в больнице с ожогами всего тела второй степени, ее муж, пострадавший при пожаре, также проходит курс лечения. Узбекистанец получил легкие травмы осколками стекла. Ему оказали первую помощь на месте.Огонь охватил весь ресторан и близлежащие автомобили. Его полностью потушили к 19:11, оценив причиненный ущерб в 80 миллионов вон ($60 419). В настоящее время пожарные службы устанавливают причину возгорания.

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