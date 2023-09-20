Почти половина гипертоников в мире не знают о своем заболевании — ВОЗ
15:45 20.09.2023 (обновлено: 16:21 20.09.2023)
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Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала доклад о негативном влиянии повышенного кровяного давления на здоровье человека с рекомендациями, как остановить развитие заболевания.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. При надлежащем внимании к лечению и профилактике гипертонии к 2050 году во всем мире можно предотвратить 76 миллионов смертей от этого заболевания, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ впервые опубликовала доклад о негативном влиянии повышенного артериального давления на здоровье человека с рекомендациями о том, как предупредить развитие заболевания.
Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире. Это распространенное и опасное для жизни заболевание приводит к инсультам, инфарктам, развитию сердечной недостаточности, поражению почек и многим другим проблемам со здоровьем.
"С 1990 по 2019 годы количество людей, живущих с гипертонией (имеющих артериальное давление от 140/90 мм рт. ст. и выше или принимающих антигипертензивные препараты), увеличилось вдвое — с 650 миллионов до 1,3 миллиарда человек. Почти половина гипертоников в мире еще не знают о своем заболевании. Более трех четвертей взрослых с гипертонией проживают в странах с низким и средним уровнем дохода", — говорится в докладе.
Также сообщается, что артериальное давление может повышаться с возрастом и под воздействием наследственных факторов, однако развитию гипертонии могут способствовать большое количество соли в рационе, недостаток физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.
Снизить артериальное давление помогает изменение пищевых привычек в сторону здорового питания, отказ от табака и повышение физической активности. Некоторым людям для эффективного контроля уровня АД и профилактики осложнений гипертонии требуются лекарственные препараты.
Гипертонию можно эффективно сдерживать при помощи простых и недорогих лекарственных схем, однако только каждый пятый гипертоник контролирует заболевание, указано в докладе.
"Программы по борьбе с гипертонией по-прежнему не получают должного внимания, имеют низкую приоритетность и крайне скудно финансируются. В процессе достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения каждая страна должна укреплять меры по борьбе с гипертонией на основе надежно функционирующих, справедливым образом организованных и устойчивых систем здравоохранения, фундаментом которых должна служить первичная медико-санитарная помощь", — отметил Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
В свою очередь, глобальный посол ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями и травматизмом Майкл Блумберг подчеркнул, что "лечение гипертонии на уровне первичной медико-санитарной помощи поможет спасать жизни, а также ежегодно экономить миллиарды долларов".
При этом отмечается, что страны независимо от уровня дохода могут создать у себя действенные механизмы, обеспечивающие мониторинг и контроль артериального давления. В качестве примера приводят Бангладеш, Кубу, Индию и Шри-Ланку, где программами лечения охвачено более 17 млн человек.
Если численность людей, получающих эффективное лечение от гипертонии, будет доведена до уровня, характерного для стран с передовыми показателями, это позволит до 2050 г. предупредить 76 млн смертей, 120 млн инсультов, 79 млн инфарктов и 17 млн случаев сердечной недостаточности, говорится в докладе.
Доклад опубликован в дни 78-й сессии Генассамблеи ООН, делегаты которой анализируют достижение Целей устойчивого развития, в том числе в области охраны здоровья. Они касаются обеспечения готовности к пандемиям и реагирования на них, прекращения эпидемии туберкулеза и всеобщего охвата услугами здравоохранения. Эффективная профилактика и лечение гипертонии важны для достижения каждой из этих целей.