https://uz.sputniknews.ru/20230921/delegatsiya-minstroya--vizit-kazan-39185371.html
Делегация Минстроя Узбекистана изучает опыт благоустройства в Казани
Делегация Минстроя Узбекистана изучает опыт благоустройства в Казани
В состав делегации вошли чиновники, ответственные за благоустройство многоквартирных домов и руководители управляющих организаций Узбекистана.
2023-09-21T19:14+0500
2023-09-21T19:14+0500
2023-09-21T19:32+0500
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общество
татарстан
визит
благоустройство
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Делегация из Узбекистана в настоящее время находится в Казани. В состав группы вошли чиновники, ответственные за благоустройство многоквартирных домов, а также руководители ряда управляющих компаний страны, сообщает пресс-служба Министерства строительства Узбекистана. В ходе поездки делегация планирует обменяться опытом с татарскими коллегами, ознакомиться с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством Казани и социально-инфраструктурными объектами в городе.Гости из Узбекистана познакомились с проектом по цифровизации сферы обслуживания жителей многоквартирных домов, обменялись мнениями о возможности развития этого направления.В первый день визита также состоялась встреча в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества.
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узбекистан министерство строительства минстрой благоустройство обслуживание многоковартирных домов визит казань татарстан
узбекистан министерство строительства минстрой благоустройство обслуживание многоковартирных домов визит казань татарстан
Делегация Минстроя Узбекистана изучает опыт благоустройства в Казани
19:14 21.09.2023 (обновлено: 19:32 21.09.2023)
В состав делегации вошли чиновники, ответственные за благоустройство многоквартирных домов и руководители управляющих организаций Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Делегация из Узбекистана в настоящее время находится в Казани. В состав группы вошли чиновники, ответственные за благоустройство многоквартирных домов, а также руководители ряда управляющих компаний страны, сообщает
пресс-служба Министерства строительства Узбекистана.
В ходе поездки делегация планирует обменяться опытом с татарскими коллегами, ознакомиться с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством Казани и социально-инфраструктурными объектами в городе.
Гости из Узбекистана познакомились с проектом по цифровизации сферы обслуживания жителей многоквартирных домов, обменялись мнениями о возможности развития этого направления.
В первый день визита также состоялась встреча в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества.