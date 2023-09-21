https://uz.sputniknews.ru/20230921/delegatsiya-minstroya--vizit-kazan-39185371.html

Делегация Минстроя Узбекистана изучает опыт благоустройства в Казани

Делегация Минстроя Узбекистана изучает опыт благоустройства в Казани

В состав делегации вошли чиновники, ответственные за благоустройство многоквартирных домов и руководители управляющих организаций Узбекистана.

2023-09-21T19:14+0500

2023-09-21T19:14+0500

2023-09-21T19:32+0500

узбекистан

общество

татарстан

визит

благоустройство

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Делегация из Узбекистана в настоящее время находится в Казани. В состав группы вошли чиновники, ответственные за благоустройство многоквартирных домов, а также руководители ряда управляющих компаний страны, сообщает пресс-служба Министерства строительства Узбекистана. В ходе поездки делегация планирует обменяться опытом с татарскими коллегами, ознакомиться с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством Казани и социально-инфраструктурными объектами в городе.Гости из Узбекистана познакомились с проектом по цифровизации сферы обслуживания жителей многоквартирных домов, обменялись мнениями о возможности развития этого направления.В первый день визита также состоялась встреча в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества.

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