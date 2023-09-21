https://uz.sputniknews.ru/20230921/lavrov-guterresh-zernovaya-sdelka-mid-rf-39186592.html
Лавров обсудит с Гутеррешем зерновую сделку — МИД РФ
Лавров обсудит с Гутеррешем зерновую сделку — МИД РФ
Накануне министр иностранных дел России обсудил черноморскую инициативу с замгенсека ООН.
2023-09-21T19:47+0500
2023-09-21T19:47+0500
2023-09-21T20:07+0500
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турция
сергей лавров
мид рф
зерновая сделка
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Среди прочих вопросов, стороны обсудят проблему исполнения стамбульских договоренностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершиниа. Комментируя информацию о том, что Турция и ООН якобы готовят новые предложения Москве по "черноморской инициативе", Вершинин отметил, что эти "вопросы обсуждаются". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия мид министр иностранных дел сергей лавров оон антониу гутерреш зерновая сделка черноморская инициатива
россия мид министр иностранных дел сергей лавров оон антониу гутерреш зерновая сделка черноморская инициатива
Лавров обсудит с Гутеррешем зерновую сделку — МИД РФ
19:47 21.09.2023 (обновлено: 20:07 21.09.2023)
Накануне министр иностранных дел России обсудил черноморскую инициативу с замгенсека ООН.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Среди прочих вопросов, стороны обсудят проблему исполнения стамбульских договоренностей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершиниа.
"Вчера была трехсторонняя встреча с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом и (главой ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, которая была посвящена ситуации с выполнением стамбульских договоренностей. Сегодня будет встреча нашего министра с генсекретарем ООН, где этот вопрос также будет обсуждаться", - сказал Вершинин журналистам.
Комментируя информацию о том, что Турция и ООН якобы готовят новые предложения Москве по "черноморской инициативе", Вершинин отметил, что эти "вопросы обсуждаются".
"Отчасти они отражены в письмах, которыми обмениваются генсек ООН и министр иностранных дел России. Наша позиция на этот счет известна", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.