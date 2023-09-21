https://uz.sputniknews.ru/20230921/lavrov-guterresh-zernovaya-sdelka-mid-rf-39186592.html

Лавров обсудит с Гутеррешем зерновую сделку — МИД РФ

Лавров обсудит с Гутеррешем зерновую сделку — МИД РФ

Накануне министр иностранных дел России обсудил черноморскую инициативу с замгенсека ООН.

2023-09-21T19:47+0500

2023-09-21T19:47+0500

2023-09-21T20:07+0500

россия

оон

турция

сергей лавров

мид рф

зерновая сделка

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Среди прочих вопросов, стороны обсудят проблему исполнения стамбульских договоренностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершиниа. Комментируя информацию о том, что Турция и ООН якобы готовят новые предложения Москве по "черноморской инициативе", Вершинин отметил, что эти "вопросы обсуждаются". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

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