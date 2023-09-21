https://uz.sputniknews.ru/20230921/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-22-sentyabr-39179207.html
Доллар и рубль опять подросли — официальный курс валют в Узбекистане на 22 сентября
Доллар и рубль опять подросли — официальный курс валют в Узбекистане на 22 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 22 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-21T16:43+0500
2023-09-21T16:43+0500
2023-09-21T16:43+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 190,01 сумов (+11,91), евро — 12 987,24 сумов (-40,89), рубля — 126,91 сумов (+0,85), а китайского юаня — 1 668,42 сумов (-0,64), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют экономика курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане доллар рубль китайский юань
узбекистан курс валют экономика курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане доллар рубль китайский юань
Доллар и рубль опять подросли — официальный курс валют в Узбекистане на 22 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 22 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Курс доллара составил 12 190,01 сумов (+11,91), евро — 12 987,24 сумов (-40,89), рубля — 126,91 сумов (+0,85), а китайского юаня — 1 668,42 сумов (-0,64), сообщает
ЦБ страны.