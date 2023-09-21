https://uz.sputniknews.ru/20230921/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-22-sentyabr-39179207.html

Доллар и рубль опять подросли — официальный курс валют в Узбекистане на 22 сентября

Доллар и рубль опять подросли — официальный курс валют в Узбекистане на 22 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 22 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-21T16:43+0500

2023-09-21T16:43+0500

2023-09-21T16:43+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

доллары

рубль

китайский юань

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a678e1fd98c54d839c536e6e47de5d5.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 190,01 сумов (+11,91), евро — 12 987,24 сумов (-40,89), рубля — 126,91 сумов (+0,85), а китайского юаня — 1 668,42 сумов (-0,64), сообщает ЦБ страны.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан курс валют экономика курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане доллар рубль китайский юань