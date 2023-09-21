https://uz.sputniknews.ru/20230921/pogoda-tashkent-21-sentyabr-2023-39130638.html

Ждать ли дождливого дня — погода в Ташкенте на 21 сентября

Ждать ли дождливого дня — погода в Ташкенте на 21 сентября

Синоптики прогнозируют прохладу в ночные и утренние часы.

2023-09-21T05:06+0500

2023-09-21T05:06+0500

2023-09-21T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем +23-25.

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