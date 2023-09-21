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Ждать ли дождливого дня — погода в Ташкенте на 21 сентября
Ждать ли дождливого дня — погода в Ташкенте на 21 сентября
Синоптики прогнозируют прохладу в ночные и утренние часы.
2023-09-21T05:06+0500
2023-09-21T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем +23-25.
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Ждать ли дождливого дня — погода в Ташкенте на 21 сентября

05:06 21.09.2023
© unsplash/Jim HalpertОсень в Ташкенте
Осень в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
© unsplash/Jim Halpert
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Синоптики прогнозируют прохладу в ночные и утренние часы.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем +23-25.
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