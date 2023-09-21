https://uz.sputniknews.ru/20230921/pogoda-uzbekistan-22-sentyabr-2023-39173508.html
Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 22 сентября
Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 22 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
2023-09-21T14:49+0500
2023-09-21T14:49+0500
2023-09-21T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют сильные дожди в отдельных районах Ташкентской области и Ферганской долины. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди пройдут местами ночью и утром. В высокогорьях возможны переход дождя в снег и гроза.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 22 сентября
14:49 21.09.2023 (обновлено: 14:57 21.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Синоптики прогнозируют сильные дожди в отдельных районах Ташкентской области и Ферганской долины. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди пройдут местами ночью и утром. В высокогорьях возможны переход дождя в снег и гроза.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 15-20 градусов тепла.