https://uz.sputniknews.ru/20230921/pogoda-uzbekistan-22-sentyabr-2023-39173508.html

Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 22 сентября

Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 22 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.

2023-09-21T14:49+0500

2023-09-21T14:49+0500

2023-09-21T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют сильные дожди в отдельных районах Ташкентской области и Ферганской долины. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди пройдут местами ночью и утром. В высокогорьях возможны переход дождя в снег и гроза.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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