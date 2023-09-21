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https://uz.sputniknews.ru/20230921/sbornaya-uzbekistana-vyexala-v-kitay-39182026.html
Сборная Узбекистана выехала в Китай для участия в Азиатских играх
Сборная Узбекистана выехала в Китай для участия в Азиатских играх
В торжественной церемонии прощания со спортсменами принял участие премьер-министр страны Абдулла Арипов.
2023-09-21T18:03+0500
2023-09-21T18:13+0500
узбекистан
спорт
китай
сборная
премьер-министр
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана вылетела в Китай для участия в Азиатских играх "Ханчжоу — 2022".Торжественная церемония проводов спортсменов прошла в Международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.В церемонии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он пожелал спортсменам удачи, отметив, что президентом созданы все условия для подготовки к азиаде.Зайнаб Дайибекова, победительница молодежного чемпионата мира по фехтованию и чемпионка Азии среди взрослых, выступая от имени спортсменов, заявила, что приложит все усилия, чтобы завоевать медали на этих престижных соревнованиях.В завершение мероприятия Абдулла Арипов вручил Зайнаб Дайибековой государственный флаг Узбекистана.Члены делегации отправились в Ханчжоу на специальном самолете "Dream Liner" чартерным рейсом, выделенным государством.Следите за новостями XIX Азиатских игр "Ханчжоу-2022" в Telegram-канале Sputnik.Азиатские игры "Ханчжоу-2022" будут проходить с 23 сентября по 8 октября.
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узбекистан, спорт, китай, сборная, премьер-министр, абдулла арипов
узбекистан, спорт, китай, сборная, премьер-министр, абдулла арипов

Сборная Узбекистана выехала в Китай для участия в Азиатских играх

18:03 21.09.2023 (обновлено: 18:13 21.09.2023)
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
© НОК
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В торжественной церемонии прощания со спортсменами принял участие премьер-министр страны Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана вылетела в Китай для участия в Азиатских играх "Ханчжоу — 2022".
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022.
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022.
© НОК
Торжественная церемония проводов спортсменов прошла в Международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
В церемонии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он пожелал спортсменам удачи, отметив, что президентом созданы все условия для подготовки к азиаде.
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
© НОК
Зайнаб Дайибекова, победительница молодежного чемпионата мира по фехтованию и чемпионка Азии среди взрослых, выступая от имени спортсменов, заявила, что приложит все усилия, чтобы завоевать медали на этих престижных соревнованиях.
В завершение мероприятия Абдулла Арипов вручил Зайнаб Дайибековой государственный флаг Узбекистана.
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
© НОК
Члены делегации отправились в Ханчжоу на специальном самолете "Dream Liner" чартерным рейсом, выделенным государством.
Следите за новостями XIX Азиатских игр "Ханчжоу-2022" в Telegram-канале Sputnik.
Азиатские игры "Ханчжоу-2022" будут проходить с 23 сентября по 8 октября.
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