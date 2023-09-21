https://uz.sputniknews.ru/20230921/sbornaya-uzbekistana-vyexala-v-kitay-39182026.html

Сборная Узбекистана выехала в Китай для участия в Азиатских играх

Сборная Узбекистана выехала в Китай для участия в Азиатских играх

В торжественной церемонии прощания со спортсменами принял участие премьер-министр страны Абдулла Арипов.

2023-09-21T18:03+0500

2023-09-21T18:03+0500

2023-09-21T18:13+0500

узбекистан

спорт

китай

сборная

премьер-министр

абдулла арипов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/15/39163479_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb590b1245e5613c5fb2e160070d4148.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана вылетела в Китай для участия в Азиатских играх "Ханчжоу — 2022".Торжественная церемония проводов спортсменов прошла в Международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.В церемонии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он пожелал спортсменам удачи, отметив, что президентом созданы все условия для подготовки к азиаде.Зайнаб Дайибекова, победительница молодежного чемпионата мира по фехтованию и чемпионка Азии среди взрослых, выступая от имени спортсменов, заявила, что приложит все усилия, чтобы завоевать медали на этих престижных соревнованиях.В завершение мероприятия Абдулла Арипов вручил Зайнаб Дайибековой государственный флаг Узбекистана.Члены делегации отправились в Ханчжоу на специальном самолете "Dream Liner" чартерным рейсом, выделенным государством.Следите за новостями XIX Азиатских игр "Ханчжоу-2022" в Telegram-канале Sputnik.Азиатские игры "Ханчжоу-2022" будут проходить с 23 сентября по 8 октября.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, спорт, китай, сборная, премьер-министр, абдулла арипов