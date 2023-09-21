Сборная Узбекистана выехала в Китай для участия в Азиатских играх
18:03 21.09.2023 (обновлено: 18:13 21.09.2023)
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
© НОК
В торжественной церемонии прощания со спортсменами принял участие премьер-министр страны Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана вылетела в Китай для участия в Азиатских играх "Ханчжоу — 2022".
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022.
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022.
© НОК
Торжественная церемония проводов спортсменов прошла в Международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
В церемонии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он пожелал спортсменам удачи, отметив, что президентом созданы все условия для подготовки к азиаде.
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
© НОК
Зайнаб Дайибекова, победительница молодежного чемпионата мира по фехтованию и чемпионка Азии среди взрослых, выступая от имени спортсменов, заявила, что приложит все усилия, чтобы завоевать медали на этих престижных соревнованиях.
В завершение мероприятия Абдулла Арипов вручил Зайнаб Дайибековой государственный флаг Узбекистана.
© НОКДелегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022
© НОК
Члены делегации отправились в Ханчжоу на специальном самолете "Dream Liner" чартерным рейсом, выделенным государством.
Следите за новостями XIX Азиатских игр "Ханчжоу-2022" в Telegram-канале Sputnik.
Азиатские игры "Ханчжоу-2022" будут проходить с 23 сентября по 8 октября.