https://uz.sputniknews.ru/20230921/tashkent-svet-otklyucheniye-21-sentyabr-2023-39155998.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

21 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

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2023-09-21T09:51+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

ремонт

район

махалля

общество

график отключения электричества

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Бектемирском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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