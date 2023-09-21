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https://uz.sputniknews.ru/20230921/tashkent-svet-otklyucheniye-21-sentyabr-2023-39155998.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
21 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-21T09:05+0500
2023-09-21T09:51+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
ремонт
район
махалля
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Бектемирском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент отключение света ремонт свет махалля район график отключений света общество
узбекистан ташкент отключение света ремонт свет махалля район график отключений света общество

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

09:05 21.09.2023 (обновлено: 09:51 21.09.2023)
© CC0 / Unsplash / Lukas BatoЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
© CC0 / Unsplash / Lukas Bato
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21 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Бектемирском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Бешкайрагоч";
Бектемирский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Гулбог".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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