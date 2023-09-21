https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekistan-elektrichestvo-modernizatsiya-sifrovizatsiya-abr-39160193.html
Систему распределения электричества в Узбекистане оцифруют — стоимость проекта
Систему распределения электричества в Узбекистане оцифруют — стоимость проекта
На модернизацию и цифровизацию системы направят средства АБР. Масштабный проект рассчитан до 2028 года. В результате подстанции смогут стабильно работать независимо от погодных условий.
2023-09-21T11:22+0500
2023-09-21T11:22+0500
2023-09-21T12:20+0500
экономика
узбекистан
электроэнергия
абр
цифровизация
модернизация
проект
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем Узбекистану в размере $200 млн, сообщает Минэнерго. Эти средства направят на модернизацию и цифровизацию системы распределения электроэнергии республики, что позволит повысить энергоэффективность и надежность услуг.В рамках проекта "Цифровая трансформация и повышение устойчивости распределительных сетей" 26 распределительных подстанций в регионах страны модернизируют до цифровых подстанций, включая систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Проект рассчитан до 2028 года.Кроме того, повысят эксплуатационную надежность и устойчивость подстанций к стихийным бедствиям и экстремальной погоде, что позволит предотвратить отключения электроэнергии в регионах.Распределительная система Узбекистана обслуживает 7,6 млн бытовых и промышленных потребителей. При этом страна страдает от ненадежного электроснабжения из-за старения и перегрузки инфраструктуры, построенной в основном в 1960-х годах. По прогнозам, спрос на энергию в Узбекистане будет только расти. Если в 2019 году использовали 67 тераватт-часов, то в 2030-м этот показатель увеличится до 120,8 тераватт-часов. Правительство планирует построить дополнительные 17 гигаватт (ГВт) мощностей в дополнение к существующим 12,9 ГВт, включая проекты возобновляемой энергетики мощностью 8 ГВт к 2030 году. Для справки: Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. На сегодняшний день банк выделил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму $10,8 млрд.
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экономика узбекистан абр проект электроэнергия цифровизация модернизация
экономика узбекистан абр проект электроэнергия цифровизация модернизация
Систему распределения электричества в Узбекистане оцифруют — стоимость проекта
11:22 21.09.2023 (обновлено: 12:20 21.09.2023)
На модернизацию и цифровизацию системы направят средства АБР. Масштабный проект рассчитан до 2028 года. В результате подстанции смогут стабильно работать независимо от погодных условий.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем Узбекистану в размере $200 млн, сообщает
Минэнерго.
Эти средства направят на модернизацию и цифровизацию системы распределения электроэнергии республики, что позволит повысить энергоэффективность и надежность услуг.
В рамках проекта "Цифровая трансформация и повышение устойчивости распределительных сетей" 26 распределительных подстанций в регионах страны модернизируют до цифровых подстанций, включая систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Проект рассчитан до 2028 года.
Кроме того, повысят эксплуатационную надежность и устойчивость подстанций к стихийным бедствиям и экстремальной погоде, что позволит предотвратить отключения электроэнергии в регионах.
"Мы рады поддержать этот проект, который не только улучшит качество услуг в энергетике, но и облегчит переход на чистую энергию за счет сокращения потерь электроэнергии, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов", — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
Распределительная система Узбекистана обслуживает 7,6 млн бытовых и промышленных потребителей. При этом страна страдает от ненадежного электроснабжения из-за старения и перегрузки инфраструктуры, построенной в основном в 1960-х годах.
По прогнозам, спрос на энергию в Узбекистане будет только расти. Если в 2019 году использовали 67 тераватт-часов, то в 2030-м этот показатель увеличится до 120,8 тераватт-часов. Правительство планирует построить дополнительные 17 гигаватт (ГВт) мощностей в дополнение к существующим 12,9 ГВт, включая проекты возобновляемой энергетики мощностью 8 ГВт к 2030 году.
"Модернизация систем передачи и распределения также позволит стране интегрировать больше возобновляемой энергии в энергосистему, учитывая, что интеллектуальные и гибкие системы могут лучше управлять переменчивостью возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая" — уточнил старший специалист АБР по энергетике Сун Дак Ким.
Для справки: Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. На сегодняшний день банк выделил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму $10,8 млрд.