https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekistan-kitay-krevetki-razvedeniye-39179555.html

В Узбекистане начнут разводить креветок

В Узбекистане начнут разводить креветок

Китайская компания планирует выращивать креветок в республике 4 способами.

2023-09-21T16:54+0500

2023-09-21T16:54+0500

2023-09-21T16:54+0500

общество

экономика

узбекистан

китай

сотрудничество

рыболовство

выращивание

креветки

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане начнут выращивать креветок вместе с китайскими партнерами, сообщает Минсельхоз.Технологии, методы, объемы и другие аспекты их промышленного разведения обсудили в ходе встречи руководства ассоциации "Узбекбаликсаноат" с представителями китайской компании "Shandong Youfa Group".Гостям рассказали об условиях для выращивания креветок в республике, состоянии естественных и искусственных водоемов, объемах воды и уровне ее засоленности.Также они рассказали, что после выращивания креветок в искусственно подсоленной воде, планируют разводить рачков артемии, которые являются питательным и универсальным кормом для пресноводной рыбы.

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общество узбекистан сотрудничество экономика китай выращивание рыболовство креветки