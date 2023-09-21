https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekistan-kitay-krevetki-razvedeniye-39179555.html
В Узбекистане начнут разводить креветок
В Узбекистане начнут разводить креветок
Китайская компания планирует выращивать креветок в республике 4 способами.
2023-09-21T16:54+0500
2023-09-21T16:54+0500
2023-09-21T16:54+0500
общество
экономика
узбекистан
китай
сотрудничество
рыболовство
выращивание
креветки
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане начнут выращивать креветок вместе с китайскими партнерами, сообщает Минсельхоз.Технологии, методы, объемы и другие аспекты их промышленного разведения обсудили в ходе встречи руководства ассоциации "Узбекбаликсаноат" с представителями китайской компании "Shandong Youfa Group".Гостям рассказали об условиях для выращивания креветок в республике, состоянии естественных и искусственных водоемов, объемах воды и уровне ее засоленности.Также они рассказали, что после выращивания креветок в искусственно подсоленной воде, планируют разводить рачков артемии, которые являются питательным и универсальным кормом для пресноводной рыбы.
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общество узбекистан сотрудничество экономика китай выращивание рыболовство креветки
общество узбекистан сотрудничество экономика китай выращивание рыболовство креветки
В Узбекистане начнут разводить креветок
Китайская компания планирует выращивать креветок в республике 4 способами.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
В Узбекистане начнут выращивать креветок вместе с китайскими партнерами, сообщает Минсельхоз.
Технологии, методы, объемы и другие аспекты их промышленного разведения обсудили в ходе встречи руководства ассоциации "Узбекбаликсаноат" с представителями китайской компании "Shandong Youfa Group".
Гостям рассказали об условиях для выращивания креветок в республике, состоянии естественных и искусственных водоемов, объемах воды и уровне ее засоленности.
"Представители китайской компании отметили, что хотят использовать в Узбекистане 4 различных метода выращивания креветок. Искусственное добавление соли в воду – основной критерий разведения креветок всеми 4 способами", — говорится в сообщении.
Также они рассказали, что после выращивания креветок в искусственно подсоленной воде, планируют разводить рачков артемии, которые являются питательным и универсальным кормом для пресноводной рыбы.