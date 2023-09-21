https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekskie-jeleznodorojniki-uchastvuyut-v-slete-molodeji-rjd-39187199.html

Узбекские железнодорожники участвуют в Слете молодежи РЖД

Узбекские железнодорожники участвуют в Слете молодежи РЖД

На ежегодном мероприятии собрались молодые сотрудники железнодорожных компаний из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья.

2023-09-21T20:38+0500

2023-09-21T20:38+0500

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узбекистан

общество

молодежь

узбекистон темир йуллари

россия

ржд

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Молодые сотрудники "Узбекистон темир йуллари" участвуют в юбилейном Слете молодежи РЖД, сообщает пресс-служба узбекского перевозчика.В мероприятии, которое проходит с 17 по 24 сентября в Москве и Подмосковье, принимают участие более тысячи активных молодых железнодорожников из России, Узбекистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Беларуси, Китая, Монголии и Кубы.Для них проводятся дискуссии, лекции, мастер-классы, проекты, спортивные и творческие мероприятия.В первые дни Слета ребята побывали в Корпоративном университете РЖД, на московских предприятиях Российских железных дорог, погуляли по Москве, а затем отправились на основную площадку слета в Подмосковье.

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