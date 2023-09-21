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https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekskie-jeleznodorojniki-uchastvuyut-v-slete-molodeji-rjd-39187199.html
Узбекские железнодорожники участвуют в Слете молодежи РЖД
Узбекские железнодорожники участвуют в Слете молодежи РЖД
На ежегодном мероприятии собрались молодые сотрудники железнодорожных компаний из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья.
2023-09-21T20:38+0500
2023-09-21T20:58+0500
узбекистан
общество
молодежь
узбекистон темир йуллари
россия
ржд
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Молодые сотрудники "Узбекистон темир йуллари" участвуют в юбилейном Слете молодежи РЖД, сообщает пресс-служба узбекского перевозчика.В мероприятии, которое проходит с 17 по 24 сентября в Москве и Подмосковье, принимают участие более тысячи активных молодых железнодорожников из России, Узбекистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Беларуси, Китая, Монголии и Кубы.Для них проводятся дискуссии, лекции, мастер-классы, проекты, спортивные и творческие мероприятия.В первые дни Слета ребята побывали в Корпоративном университете РЖД, на московских предприятиях Российских железных дорог, погуляли по Москве, а затем отправились на основную площадку слета в Подмосковье.
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узбекистан общество темир йуллари молодежь слет молодежи ржд москва россия подмосковье
узбекистан общество темир йуллари молодежь слет молодежи ржд москва россия подмосковье

Узбекские железнодорожники участвуют в Слете молодежи РЖД

20:38 21.09.2023 (обновлено: 20:58 21.09.2023)
© пресс-служба Узбекистон темир йуллариМолодые сотрудники "Узбекистон темир йуллари" участвуют в юбилейном Слете молодежи РЖД
Молодые сотрудники Узбекистон темир йуллари участвуют в юбилейном Слете молодежи РЖД - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
© пресс-служба Узбекистон темир йуллари
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На ежегодном мероприятии собрались молодые сотрудники железнодорожных компаний из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Молодые сотрудники "Узбекистон темир йуллари" участвуют в юбилейном Слете молодежи РЖД, сообщает пресс-служба узбекского перевозчика.
В мероприятии, которое проходит с 17 по 24 сентября в Москве и Подмосковье, принимают участие более тысячи активных молодых железнодорожников из России, Узбекистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Беларуси, Китая, Монголии и Кубы.
Для них проводятся дискуссии, лекции, мастер-классы, проекты, спортивные и творческие мероприятия.
"В ходе встречи молодые железнодорожники знакомятся с модернизацией железнодорожного транспорта, развитием инфраструктуры и повышением качества обслуживания пассажиров, новыми технологиями и инновациями, используемыми в данной сфере, обсуждают их практическое применение", - сообщили в пресс-службе.
В первые дни Слета ребята побывали в Корпоративном университете РЖД, на московских предприятиях Российских железных дорог, погуляли по Москве, а затем отправились на основную площадку слета в Подмосковье.
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