https://uz.sputniknews.ru/20230921/yod-deti-nedostatok-priyem-dozirovka-39176285.html

Чем опасна нехватка йода для детей и какая доза нужна в сутки — врач

Чем опасна нехватка йода для детей и какая доза нужна в сутки — врач

В школах и детских садах Узбекистана среда стала Днем йода. Этот важный микроэлемент бесплатно стали выдавать детям в возрасте от 3 до 15 лет.

2023-09-21T15:41+0500

2023-09-21T15:41+0500

2023-09-21T15:41+0500

дети

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йод

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Исходя из географического расположения (вдали от моря) Узбекистан – йододефицитный регион. По данным программы йодизации "Еркин миллат" ("Яркое поколение"), чтобы получить минимальную суточную дозу (100 мкг) йода маленькие жители республики должны ежедневно съедать 3,6 кг фиников, 2,1 кг грецких орехов или 6,3 кг яблок. Сложно представить, как это бы выглядело в реальности.Поэтому, говорят специалисты, необходимо постоянно принимать препараты йода, особенно детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам. Как часто, в какой дозе и в какое время суток нужно принимать йод, кому он противопоказан и чем опасна передозировка этого микроэлемента Sputnik рассказала заведующая отделением детской эндокринологии РСНПМЦЭ Мухлиса Шариксиева.— Как человек может понять, что у него нехватка йода?— При острой нехватке йода щитовидная железа перестает справляться со своими функциями. В результате возникает целый комплекс йододефицитных заболеваний. У взрослых это проявляется увеличением щитовидной железы (зоб) и снижением ее функций, рассеянным вниманием, ухудшением памяти и снижением работоспособности. Кроме того, возможны запоры и сухость кожи. Нехватка йода у женщин может стать причиной невынашивания беременности или бесплодия, нарушения менструального цикла.— А как понять, что в организме передозировка этого микроэлемента?— Если человек долго принимает большие дозы йода, то щитовидная железа начнет производить избыточное количество гормонов. Это может привезти к гипертиреозу. Его симптомы — нервозность, повышенная тревожность и потливость, учащенное сердцебиение, потеря веса.— Какие анализы надо сдать для определения нехватки/переизбытка йода в организме?— Я рекомендую обязательную консультацию эндокринолога. И только после осмотра и по назначению врача проверить уровень гормонов щитовидной железы. Только так мы можем диагностировать их переизбыток или недостаток.— Как сказывается нехватка йода на детях — основные признаки?— Больше других от нехватки йода могут пострадать беременные и кормящие матери. У плода до 16 недель нет щитовидной железы. А мамин гормон щитовидной железы эмбрион потребляет с первых дней жизни. Нехватка этого гормона у беременной женщины влияет в первую очередь на формирование нервной системы и дальнейшее умственное развитие ребенка. В будущем недополученный йод может повлиять на его успеваемость в школе. Даже при легкой степени нехватки йода IQ ребенка будет меньше на 10-15 пунктов.У подростков нехватка йода проявляется задержкой физического развития (в частности низкий рост), сложностями в усвоении школьного материала, склонностью к хроническим заболеваниям. У девочек дефицит йода влияет на регулярность менструального цикла.— Можно ли принимать йод самостоятельно?— Препараты, содержащие йод, отпускаются без рецепта врача и рекомендованы всем жителям Узбекистана. Есть мнение, что для восполнения йода в организме нужно употреблять морепродукты, например, морскую капусту, ходить в соляные пещеры. Но известно, что даже в регионах с морепродуктами наблюдается легкий йододефицит. Я считаю, что йод эффективнее употреблять в форме таблеток, где указана строгая доза, которую мы получаем. Но ни в коем случае нельзя самостоятельно увеличивать дозировку йода, это приведет к серьезным последствиям.— Сколько йода необходимо в сутки и как определить нужную дозировку?— По рекомендации Всемирной организации здравоохранения детям до года требуется 90 мкг, детям от 2 до 6 лет — 110-130 мкг, детям от 7 до 12 лет — 130-150 мкг, подросткам и взрослым — 150-200 мкг, беременным и кормящим женщинам — 250-300 мкг.Препараты йода следует принимать после еды в первой половине дня.— Может ли быть на йод аллергия и какие ее основные признаки?— Аллергия на йод бывает очень редко. На аллергическую реакцию укажут металлический привкус во рту, отечность и воспаление слизистых оболочек ("йодный" ринит, конъюнктивит, бронхит), "йодная" лихорадка, "йодные" угри; в отдельных случаях — отек Квинке, эксфолиативный дерматит (инфекционное поражение кожи).— Как долго нужно принимать препарат?— Поскольку мы живем в регионе с дефицитом йода, то препарат рекомендуется принимать постоянно, но под контролем эндокринолога в поликлинике по месту жительства.

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2023

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