https://uz.sputniknews.ru/20230921/zelenskyy--konres-ssha-ne-dali-vystupit-39187881.html
Зеленскому не дали выступить в Конрессе США
Зеленскому не дали выступить в Конрессе США
Спикер палаты представителей сослался на напряженный график депутатов, сообщают СМИ.
2023-09-21T21:25+0500
2023-09-21T21:25+0500
2023-09-21T21:25+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Владимиру Зеленскому не дали выступить с речью перед Конгрессом США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал президенту Украины в такой возможности, сославшись на напряженный график законодателей. Маккарти напомнил Зеленскому, что тот уже выступал перед конгрессом. Маккарти ранее говорил, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут подняты вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева. Последний раз Зеленский обращался к конгрессу США в декабре 2022 года, спикером палаты представителей тогда была член демократической партии Нэнси Пелоси.
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зеленский украина сша конгресс спикер кевин маккарти
зеленский украина сша конгресс спикер кевин маккарти
Зеленскому не дали выступить в Конрессе США
Спикер палаты представителей сослался на напряженный график депутатов, сообщают СМИ.
ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik.
Владимиру Зеленскому не дали выступить с речью перед Конгрессом США, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NBC News.
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал президенту Украины в такой возможности, сославшись на напряженный график законодателей.
"Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", - говорится в сообщении телеканала.
Маккарти напомнил Зеленскому, что тот уже выступал перед конгрессом.
Маккарти ранее говорил, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут подняты вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева.
Последний раз Зеленский обращался к конгрессу США в декабре 2022 года, спикером палаты представителей тогда была член демократической партии Нэнси Пелоси.