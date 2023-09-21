https://uz.sputniknews.ru/20230921/zelenskyy--konres-ssha-ne-dali-vystupit-39187881.html

Зеленскому не дали выступить в Конрессе США

Зеленскому не дали выступить в Конрессе США

Спикер палаты представителей сослался на напряженный график депутатов, сообщают СМИ.

2023-09-21T21:25+0500

2023-09-21T21:25+0500

2023-09-21T21:25+0500

в мире

сша

конгресс сша

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/15/39178258_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_63cd34e9e36d2a3e78fbe311c644272f.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Владимиру Зеленскому не дали выступить с речью перед Конгрессом США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал президенту Украины в такой возможности, сославшись на напряженный график законодателей. Маккарти напомнил Зеленскому, что тот уже выступал перед конгрессом. Маккарти ранее говорил, что на встрече Зеленского с двухпартийной группой законодателей будут подняты вопросы об отчете за прошлую помощь Украине и о дальнейших планах Киева. Последний раз Зеленский обращался к конгрессу США в декабре 2022 года, спикером палаты представителей тогда была член демократической партии Нэнси Пелоси.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

зеленский украина сша конгресс спикер кевин маккарти