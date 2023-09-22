Въезд запрещен: 10 потрясающих мест, где запрещены автомобили — фото

Подписаться на

Невероятно, но на нашей планете еще остались места, где не встретишь ни одного автомобиля. Въезд в них на автотранспорте запрещен законодательно. Полюбоваться на эти островки истории мы предлагаем вместе с нашей фотоподборкой.