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https://uz.sputniknews.ru/20230922/10-mest-bez-avto-foto-39209719.html
Въезд запрещен: 10 потрясающих мест, где запрещены автомобили — фото
Въезд запрещен: 10 потрясающих мест, где запрещены автомобили — фото
Невероятно, но на нашей планете еще остались места, где не встретишь ни одного автомобиля. Въезд в них на автотранспорте запрещен законодательно. Полюбоваться на эти островки истории мы предлагаем вместе с нашей фотоподборкой.
2023-09-22T22:03+0500
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фото
автомобили
запрет
венеция
греция
нидерланды
франция
марокко
швейцария
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фото запрет запрещены въезд автомобили автомашины машины венеция италия остров гидра греция гитхорн нидерланды нормандские острова сарк ла-манш фес-эль-бали франция поркероль кения ламу церматт швейцария файер-айленд лонг-айленд нью-йорк сша макино остров где нельзя ездить на автомобилях где нет автомобилей
фото запрет запрещены въезд автомобили автомашины машины венеция италия остров гидра греция гитхорн нидерланды нормандские острова сарк ла-манш фес-эль-бали франция поркероль кения ламу церматт швейцария файер-айленд лонг-айленд нью-йорк сша макино остров где нельзя ездить на автомобилях где нет автомобилей

Въезд запрещен: 10 потрясающих мест, где запрещены автомобили — фото

22:03 22.09.2023
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Невероятно, но на нашей планете еще остались места, где не встретишь ни одного автомобиля. Въезд в них на автотранспорте запрещен законодательно. Полюбоваться на эти островки истории мы предлагаем вместе с нашей фотоподборкой.
© AFP 2023 / Marco Bertorello

Большой канал в Венеции. В "городе на воде" запрещены не только автомобили, но также мотоциклы и даже велосипеды. перемещаться здесь можно пешком или на лодке.

Большой канал в Венеции. В &quot;городе на воде&quot; запрещены не только автомобили, но также мотоциклы и даже велосипеды. перемещаться здесь можно пешком или на лодке. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Marco Bertorello

Большой канал в Венеции. В "городе на воде" запрещены не только автомобили, но также мотоциклы и даже велосипеды. перемещаться здесь можно пешком или на лодке.

© iStock.com / vasiliki

На греческом острове Гидра законодательно запрещены все виды моторизированного транспорта. Исключение составляют только автомобили скорой помощи и пожарные машины, а также мусоровозы. Любимое средство передвижения - мулы и лошади.

На греческом острове Гидра законодательно запрещены все виды моторизированного транспорта. Исключение составляют только автомобили скорой помощи и пожарные машины, а также мусоровозы. Любимое средство передвижения - мулы и лошади. - Sputnik Узбекистан
2/10
© iStock.com / vasiliki

На греческом острове Гидра законодательно запрещены все виды моторизированного транспорта. Исключение составляют только автомобили скорой помощи и пожарные машины, а также мусоровозы. Любимое средство передвижения - мулы и лошади.

CC BY-SA 2.0 / Bert Knottenbeld / GIETHOORN

Гитхорн — деревня в провинции Оверэйсел в Нидерландах. Расположена в общине Стенвейкерланд, в 5 км юго-западнее Стенвейка. Известна как "северная Венеция" или "нидерландская Венеция" - вместо улиц здесь также каналы. Но есть несколько пешеходных и велосипедных дорожек.

Гитхорн — деревня в провинции Оверэйсел в Нидерландах. Расположена в общине Стенвейкерланд, в 5 км юго-западнее Стенвейка. Известна как &quot;северная Венеция&quot; или &quot;нидерландская Венеция&quot; - вместо улиц здесь также каналы. Но есть несколько пешеходных и велосипедных дорожек. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 2.0 / Bert Knottenbeld / GIETHOORN

Гитхорн — деревня в провинции Оверэйсел в Нидерландах. Расположена в общине Стенвейкерланд, в 5 км юго-западнее Стенвейка. Известна как "северная Венеция" или "нидерландская Венеция" - вместо улиц здесь также каналы. Но есть несколько пешеходных и велосипедных дорожек.

© Foto : Public domain/Man vyi

Нормандский остров Сарк - это крохотный кусочек земли между островами Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш. Добраться до острова можно только на небольшом пароме. Автомобилей здесь нет, а также нет дорог и уличного освещения.

Нормандский остров Сарк - это крохотный кусочек земли между островами Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш. Добраться до острова можно только на небольшом пароме. Автомобилей здесь нет, а также нет дорог и уличного освещения. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Man vyi

Нормандский остров Сарк - это крохотный кусочек земли между островами Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш. Добраться до острова можно только на небольшом пароме. Автомобилей здесь нет, а также нет дорог и уличного освещения.

CC BY 2.0 / Jorge Cancela / Fes

Фес-эль-Бали, Марокко - древняя часть города Фес. Она обнесена стеной и представляет собой лабиринт узких извилистых улочек, слишком тесных для автомобилей.

Фес-эль-Бали, Марокко - древняя часть города Фес. Она обнесена стеной и представляет собой лабиринт узких извилистых улочек, слишком тесных для автомобилей. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 2.0 / Jorge Cancela / Fes

Фес-эль-Бали, Марокко - древняя часть города Фес. Она обнесена стеной и представляет собой лабиринт узких извилистых улочек, слишком тесных для автомобилей.

CC BY-SA 3.0 / Yyuri1989 / Porquerolles vue du ciel - Anse de la Courtade

Национальный парк на островах Поркероль и Порт-Кро. Поркероль - небольшой остров недалеко от побережья Франции. Это прироодохранный парк - здесь запрещены автомобили, нельзя курить и мусорить. А жители перемещаются на велосипедах.

Национальный парк на островах Поркероль и Порт-Кро. Поркероль - небольшой остров недалеко от побережья Франции. Это прироодохранный парк - здесь запрещены автомобили, нельзя курить и мусорить. А жители перемещаются на велосипедах. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Yyuri1989 / Porquerolles vue du ciel - Anse de la Courtade

Национальный парк на островах Поркероль и Порт-Кро. Поркероль - небольшой остров недалеко от побережья Франции. Это прироодохранный парк - здесь запрещены автомобили, нельзя курить и мусорить. А жители перемещаются на велосипедах.

CC BY-SA 4.0 / Zei2022 / Donkey Loaded (cropped photo)

В Кении, в городе Ламу, улицы такие узкие и извилистые, что перемещаться по ним можно только пешком или на осликах.

В Кении, в городе Ламу, улицы такие узкие и извилистые, что перемещаться по ним можно только пешком или на осликах. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Zei2022 / Donkey Loaded (cropped photo)

В Кении, в городе Ламу, улицы такие узкие и извилистые, что перемещаться по ним можно только пешком или на осликах.

CC BY-SA 2.5 / Andrew Bossi / 3803 - Winkelmatten - Matterhorn viewed from Gornergratbahn

Церматт в Швейцарии - популярное туристическое место. Но здесь очень строго относятся к запрету на использование автомобилей - ездить по улицам могут только такси, имеющие специальное разрешение.

Церматт в Швейцарии - популярное туристическое место. Но здесь очень строго относятся к запрету на использование автомобилей - ездить по улицам могут только такси, имеющие специальное разрешение. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 2.5 / Andrew Bossi / 3803 - Winkelmatten - Matterhorn viewed from Gornergratbahn

Церматт в Швейцарии - популярное туристическое место. Но здесь очень строго относятся к запрету на использование автомобилей - ездить по улицам могут только такси, имеющие специальное разрешение.

CC BY-SA 4.0 / n8huckins / Mackinac Island's main town, looking west (cropped photo)

Остров Макино в озере Мичиган, США, также закрыт для автомобилей - благодаря обилию старинных строений, весь остров признан историческим памятником.

Остров Макино в озере Мичиган, США, также закрыт для автомобилей - благодаря обилию старинных строений, весь остров признан историческим памятником. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / n8huckins / Mackinac Island's main town, looking west (cropped photo)

Остров Макино в озере Мичиган, США, также закрыт для автомобилей - благодаря обилию старинных строений, весь остров признан историческим памятником.

© iStock.com / demerzel21

Остров Файер-Айленд находится у южного берега Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Несмотря на близость к одному из крупнейших мегаполисов мира, здесь не встретишь автомобилей, а местные жители ездят на велосипедах.

Остров Файер-Айленд находится у южного берега Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Несмотря на близость к одному из крупнейших мегаполисов мира, здесь не встретишь автомобилей, а местные жители ездят на велосипедах. - Sputnik Узбекистан
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© iStock.com / demerzel21

Остров Файер-Айленд находится у южного берега Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Несмотря на близость к одному из крупнейших мегаполисов мира, здесь не встретишь автомобилей, а местные жители ездят на велосипедах.

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