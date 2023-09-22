Въезд запрещен: 10 потрясающих мест, где запрещены автомобили — фото

Большой канал в Венеции. В "городе на воде" запрещены не только автомобили, но также мотоциклы и даже велосипеды. перемещаться здесь можно пешком или на лодке.
Большой канал в Венеции. В "городе на воде" запрещены не только автомобили, но также мотоциклы и даже велосипеды. перемещаться здесь можно пешком или на лодке.
На греческом острове Гидра законодательно запрещены все виды моторизированного транспорта. Исключение составляют только автомобили скорой помощи и пожарные машины, а также мусоровозы. Любимое средство передвижения - мулы и лошади.
На греческом острове Гидра законодательно запрещены все виды моторизированного транспорта. Исключение составляют только автомобили скорой помощи и пожарные машины, а также мусоровозы. Любимое средство передвижения - мулы и лошади.
Гитхорн — деревня в провинции Оверэйсел в Нидерландах. Расположена в общине Стенвейкерланд, в 5 км юго-западнее Стенвейка. Известна как "северная Венеция" или "нидерландская Венеция" - вместо улиц здесь также каналы. Но есть несколько пешеходных и велосипедных дорожек.
Гитхорн — деревня в провинции Оверэйсел в Нидерландах. Расположена в общине Стенвейкерланд, в 5 км юго-западнее Стенвейка. Известна как "северная Венеция" или "нидерландская Венеция" - вместо улиц здесь также каналы. Но есть несколько пешеходных и велосипедных дорожек.
Нормандский остров Сарк - это крохотный кусочек земли между островами Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш. Добраться до острова можно только на небольшом пароме. Автомобилей здесь нет, а также нет дорог и уличного освещения.
Нормандский остров Сарк - это крохотный кусочек земли между островами Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш. Добраться до острова можно только на небольшом пароме. Автомобилей здесь нет, а также нет дорог и уличного освещения.
Фес-эль-Бали, Марокко - древняя часть города Фес. Она обнесена стеной и представляет собой лабиринт узких извилистых улочек, слишком тесных для автомобилей.
Фес-эль-Бали, Марокко - древняя часть города Фес. Она обнесена стеной и представляет собой лабиринт узких извилистых улочек, слишком тесных для автомобилей.
Национальный парк на островах Поркероль и Порт-Кро. Поркероль - небольшой остров недалеко от побережья Франции. Это прироодохранный парк - здесь запрещены автомобили, нельзя курить и мусорить. А жители перемещаются на велосипедах.
Национальный парк на островах Поркероль и Порт-Кро. Поркероль - небольшой остров недалеко от побережья Франции. Это прироодохранный парк - здесь запрещены автомобили, нельзя курить и мусорить. А жители перемещаются на велосипедах.
В Кении, в городе Ламу, улицы такие узкие и извилистые, что перемещаться по ним можно только пешком или на осликах.
В Кении, в городе Ламу, улицы такие узкие и извилистые, что перемещаться по ним можно только пешком или на осликах.
Церматт в Швейцарии - популярное туристическое место. Но здесь очень строго относятся к запрету на использование автомобилей - ездить по улицам могут только такси, имеющие специальное разрешение.
Церматт в Швейцарии - популярное туристическое место. Но здесь очень строго относятся к запрету на использование автомобилей - ездить по улицам могут только такси, имеющие специальное разрешение.
Остров Макино в озере Мичиган, США, также закрыт для автомобилей - благодаря обилию старинных строений, весь остров признан историческим памятником.
Остров Макино в озере Мичиган, США, также закрыт для автомобилей - благодаря обилию старинных строений, весь остров признан историческим памятником.
Остров Файер-Айленд находится у южного берега Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Несмотря на близость к одному из крупнейших мегаполисов мира, здесь не встретишь автомобилей, а местные жители ездят на велосипедах.
Остров Файер-Айленд находится у южного берега Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Несмотря на близость к одному из крупнейших мегаполисов мира, здесь не встретишь автомобилей, а местные жители ездят на велосипедах.