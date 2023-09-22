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Азиатские игры: как прошел матч между Узбекистаном и Гонконгом – видео

Азиатские игры: как прошел матч между Узбекистаном и Гонконгом – видео

В группе "С" Азиады, в которую входит Узбекистан, две команды выбыли из соревнований, тем самым гарантировав узбекским футболистам выход в плей-офф.

2023-09-22T20:01+0500

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу сыграла против Гонконга в рамках Азиатских игр в Ханчжоу.Матч первого тура группового этапа проходил на стадионе спортивного центра "Шанчэн" в Ханчжоу.В первом тайме футболистам так и не удалось открыть счет. Первый – и единственный гол встречи забил на 65-й минуты узбекистанец Улугбек Хошимов.Таким образом, Узбекистан выиграл у Гонконга со счетом 1:0.Напомним, согласно жеребьевке, сборная Узбекистана в групповом этапе Азиатских игр оказалась в группе "С" вместе с Афганистаном, Сирией и Гонконгом. Но за 2 дня до начала матчей Сирия и Афганистан заявили, что не смогут участвовать в играх. Поэтому команда Узбекистана и Гонконга будут сражаться друг с другом дважды, определяя первенство в своей группе.Согласно регламенту соревнований, из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды, набравших наибольшее количество очков в групповом этапе, а также четыре из шести команд, занявших в своей группе третье место.Таким образом, и Узбекистан, и Гонконг гарантированно получили право на участие в плей-офф вне зависимости от исхода групповых матчей.

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