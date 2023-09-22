https://uz.sputniknews.ru/20230922/den-bez-avtomobilya-uzbekistan-39192487.html

День без автомобиля: Минэкологии призвало пользоваться общественным транспортом

День без автомобиля: Минэкологии призвало пользоваться общественным транспортом

Минэкологии призвало сегодня граждан пересесть на более экологичные виды транспорта.

2023-09-22T10:31+0500

2023-09-22T10:31+0500

2023-09-22T11:10+0500

общество

акция

день без автомобиля

узбекистан

экология

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит Всемирный день без автомобиля, сообщили в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Его проведение предусмотрено соответствующим Постановлением Кабмина.Цель акции — напомнить обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству, на долю которого приходится более 70 % загрязнения атмосферы.Кроме того, широкая пропаганда велосипедных и пеших прогулок способствует популяризации здорового образа жизни.Для справки: Впервые День без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет — до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.Общеевропейский День без автомобиля организовали в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности. Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября.В 2023 году в акции участвуют свыше 2 600 городов в более чем 40 странах.

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