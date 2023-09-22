https://uz.sputniknews.ru/20230922/den-bez-avtomobilya-uzbekistan-39192487.html
День без автомобиля: Минэкологии призвало пользоваться общественным транспортом
День без автомобиля: Минэкологии призвало пользоваться общественным транспортом
Минэкологии призвало сегодня граждан пересесть на более экологичные виды транспорта.
2023-09-22T10:31+0500
2023-09-22T10:31+0500
2023-09-22T11:10+0500
общество
акция
день без автомобиля
узбекистан
экология
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит Всемирный день без автомобиля, сообщили в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Его проведение предусмотрено соответствующим Постановлением Кабмина.Цель акции — напомнить обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству, на долю которого приходится более 70 % загрязнения атмосферы.Кроме того, широкая пропаганда велосипедных и пеших прогулок способствует популяризации здорового образа жизни.Для справки: Впервые День без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет — до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.Общеевропейский День без автомобиля организовали в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности. Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября.В 2023 году в акции участвуют свыше 2 600 городов в более чем 40 странах.
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общество акция день без автомобиля узбекистан экология
общество акция день без автомобиля узбекистан экология
День без автомобиля: Минэкологии призвало пользоваться общественным транспортом
10:31 22.09.2023 (обновлено: 11:10 22.09.2023)
Минэкологии Узбекистана призвало сегодня граждан пересесть на более экологичные виды транспорта.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Сегодня в Узбекистане проходит Всемирный день без автомобиля, сообщили
в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Его проведение предусмотрено соответствующим Постановлением Кабмина.
Цель акции — напомнить обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству, на долю которого приходится более 70 % загрязнения атмосферы.
Кроме того, широкая пропаганда велосипедных и пеших прогулок способствует популяризации здорового образа жизни.
"Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата призывает всех не оставаться равнодушными к Всемирному дню без автомобиля и использовать вместо личных автомобилей менее вредные для атмосферы транспортные средства, такие как общественный транспорт, метро, велосипед", — говорится в сообщении.
Для справки: Впервые День без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет — до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.
Общеевропейский День без автомобиля организовали в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности. Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября.
В 2023 году в акции участвуют свыше 2 600 городов в более чем 40 странах.