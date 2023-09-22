https://uz.sputniknews.ru/20230922/donetsk-obstrel-ostanovki-39229112.html

ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие

Украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов западного калибра по куйбышевскому району города.

2023-09-22T18:41+0500

2023-09-22T18:41+0500

2023-09-22T19:19+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

обстрел

пострадавшие

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Несколько мирных жителей пострадали при обстреле Куйбышевсегого района Донецка со стороны ВСУ, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Среди тех, кто пострадал от обстрела в районе остановки общественного транспорта, есть сотрудники районного участка водоканала. Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район находится на западе Донецка.

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