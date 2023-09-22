https://uz.sputniknews.ru/20230922/donetsk-obstrel-ostanovki-39229112.html
ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие
Украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов западного калибра по куйбышевскому району города.
2023-09-22T18:41+0500
2023-09-22T18:41+0500
2023-09-22T19:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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обстрел
пострадавшие
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Несколько мирных жителей пострадали при обстреле Куйбышевсегого района Донецка со стороны ВСУ, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Среди тех, кто пострадал от обстрела в районе остановки общественного транспорта, есть сотрудники районного участка водоканала. Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район находится на западе Донецка.
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специальная военная операция спецоперация донецк днр обстрел всу мирные жители остановка общественного транспорта пострадавшие
специальная военная операция спецоперация донецк днр обстрел всу мирные жители остановка общественного транспорта пострадавшие
ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие
18:41 22.09.2023 (обновлено: 19:19 22.09.2023)
Украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов западного калибра по куйбышевскому району города.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Несколько мирных жителей пострадали при обстреле Куйбышевсегого района Донецка со стороны ВСУ, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Среди тех, кто пострадал от обстрела в районе остановки общественного транспорта, есть сотрудники районного участка водоканала.
"В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.