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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230922/donetsk-obstrel-ostanovki-39229112.html
ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие
Украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов западного калибра по куйбышевскому району города.
2023-09-22T18:41+0500
2023-09-22T19:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
обстрел
пострадавшие
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Несколько мирных жителей пострадали при обстреле Куйбышевсегого района Донецка со стороны ВСУ, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Среди тех, кто пострадал от обстрела в районе остановки общественного транспорта, есть сотрудники районного участка водоканала. Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район находится на западе Донецка.
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специальная военная операция спецоперация донецк днр обстрел всу мирные жители остановка общественного транспорта пострадавшие
специальная военная операция спецоперация донецк днр обстрел всу мирные жители остановка общественного транспорта пострадавшие

ВСУ обстреляли остановку транспорта в Донецке, есть пострадавшие

18:41 22.09.2023 (обновлено: 19:19 22.09.2023)
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов. Архивное фото
Осколки украинских снарядов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Сергей Батурин
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Украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов западного калибра по куйбышевскому району города.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Несколько мирных жителей пострадали при обстреле Куйбышевсегого района Донецка со стороны ВСУ, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Среди тех, кто пострадал от обстрела в районе остановки общественного транспорта, есть сотрудники районного участка водоканала.

"В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала", - говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
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