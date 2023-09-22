https://uz.sputniknews.ru/20230922/karabax-vnutrennee-delo-azerbaydjana-39189059.html

Нагорный Карабах: "внутреннее дело Азербайджана" коснулось всех

Нагорный Карабах: "внутреннее дело Азербайджана" коснулось всех

В странах Запада карабахским армянам дежурно посочувствовали и ничего не сделали для разрешения конфликта, тогда как стабилизирующая роль России в регионе сохранилась, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-09-22T07:05+0500

2023-09-22T07:05+0500

2023-09-22T07:05+0500

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Длительный вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе близок к завершению. Азербайджанская сторона и представители местного населения при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигли договоренности о полном прекращении боевых действий с 13 часов 20 сентября.На сегодня Азербайджан восстановил суверенитет и нацелен на мирную реинтеграцию региона.Объективно оценивая горячие события минувших суток, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вчера констатировал: "Баку действует на своей территории. Ситуация в Нагорном Карабахе – это внутреннее дело Азербайджана".Действительно, на саммите в Праге осенью 2022 года Ереван и Баку подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года. То есть, стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР.Еще на одном саммите под эгидой Евросоюза в Брюсселе весной 2023 года стороны подтвердили свою позицию с точностью до квадратного километра.При этом российский миротворческий контингент (РМК) продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Взаимодействует с Баку, Ереваном и Степанакертом для обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Около 5 тыс. человек из трех районов Карабаха эвакуированы в расположение миротворцев, все они обеспечены медпомощью, горячим питанием и местами для отдыха.Однако обстановка сложная.По информации Минобороны РФ, 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста РМК в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.Обстоятельства на месте выясняют представители следственных органов АР и РФ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Нагорном Карабахе военнослужащих РМК.Каждая миротворческая миссия на Южном Кавказе пахнет порохом с первого до последнего дня. Миротворцы в составе около 800 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ с ноября 2020 года достойно несут службу на территории Нагорного Карабаха – в соответствии с трехсторонним соглашением Азербайджана, Армении и России.Международный резонансАзербайджан готовится к мирной реинтеграции Нагорного Карабаха после вывода вооруженных формирований непризнанной республики.В Евлахе сегодня состоялись переговоры представителей АР и армян Карабаха. Обсуждались права и обязанности жителей, основанные на Конституции и законах Азербайджана. Заметим, у карабахского населения есть выбор, насильно азербайджанскими гражданами никого делать не будут.Ереван 19 и 20 сентября достаточно сдержанно реагировал на "антитеррористические мероприятия локального характера" АР и за карабахских армян вступаться не стал.События в Нагорном Карабахе никак не повлияли на ход совместных военных маневров Eagle Partner 2023 армянских миротворцев и спецназа США под Ереваном.Общественные протесты в столице Армении – у здания правительства и посольства России – серьезных последствий не имели. Митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна в последние годы стали неким вариантом нормы и признаком упрочения армянской демократии.У Москвы имеются ясные и прямые ответы на простые и сложные вопросы по Нагорному Карабаху. Стабилизирующая роль России в регионе сохраняется. На новом витке эскалации, 19 сентября Москва призвала стороны конфликта немедленно остановить боевые действия, и главное – сделала все возможное для достижения этой цели.Заметим, в сложившейся ситуации всякие аналогии и сравнение с Донбассом 2022 года – неуместны. Россия в острой ситуации признала независимость ДНР и ЛНР, затем силой оружия защитила мирное население.Армения независимость Нагорного Карабаха никогда не признавала и частью своей территории не объявляла (по этой причине не могло быть речи о привлечении ОДКБ).Армянский премьер-министр Никол Пашинян осенью 2022 года официально подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Остальное для Баку и местного населения стало делом времени.В странах Запада дежурно посочувствовали карабахским армянам и ничего "спасительного" не предложили. Ничего не сделали для разрешения конфликта.Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к исполнению договоренностей 2020 года. Совет ООН по правам человека (СПЧ) заявил, что возвращение к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией сейчас важно, как никогда. Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе наметили на 21 сентября – в отрыве от динамики событий. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь на 20 сентября в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достаточно недальновидно утверждал, что конфликт не имеет военного решения.Словом, "внутреннее дело Азербайджана" коснулось всех, но по-разному.Европейские страны менее всего озабочены проблемами Южного Кавказа. К примеру, греческих политиков более заботит вероятное после Карабаха обострение обстановки в Эгейском море и на Кипре "из-за амбиций Эрдогана".В любой сложной ситуации Запад остается верен себе, точнее "своей рубашке, которая к телу ближе".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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