https://uz.sputniknews.ru/20230922/kokand-festival-remeslennikov-foto-39221403.html

В Коканде проходит фестиваль ремесленников — фото

В Коканде проходит фестиваль ремесленников — фото

В красочном празднике народно-прикладного искусства принимают участие мастера из 70 стран мира.

2023-09-22T16:42+0500

2023-09-22T16:42+0500

2023-09-22T16:46+0500

узбекистан

культура

коканд

фестиваль

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Коканде проходит II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.В нём участвуют ремесленники Самаркандской, Бухарской, Хивинской, Маргиланской и других школ резьбы по дереву, ковроткачеству и миниатюры, сообщает корреспондент Sputnik.Среди гостей и участников выставки также представители разных направлений ремесленничества из 70 стран мира, в том числе из России, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Италии.Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров рассказал о важности сохранения традиционного мастерства в современном мире.В сегодняшний век глобализации и высоких технологий сохранить традиции уникальных ремесленных школ и продолжить их можно уделяя должное внимание со стороны государства и общества", - отметил Бозоров.Фестиваль продлится три дня. Для гостей запланированы народные гулянья, мастер-классы, ярмарки, а также концертная программа фольклорных коллективов и шоу канатоходцев.

узбекистан

коканд

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан культура коканд фестиваль ремесленников мастера народного промысла