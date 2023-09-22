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https://uz.sputniknews.ru/20230922/kokand-festival-remeslennikov-foto-39221403.html
В Коканде проходит фестиваль ремесленников — фото
В Коканде проходит фестиваль ремесленников — фото
В красочном празднике народно-прикладного искусства принимают участие мастера из 70 стран мира.
2023-09-22T16:42+0500
2023-09-22T16:46+0500
узбекистан
культура
коканд
фестиваль
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Коканде проходит II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.В нём участвуют ремесленники Самаркандской, Бухарской, Хивинской, Маргиланской и других школ резьбы по дереву, ковроткачеству и миниатюры, сообщает корреспондент Sputnik.Среди гостей и участников выставки также представители разных направлений ремесленничества из 70 стран мира, в том числе из России, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Италии.Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров рассказал о важности сохранения традиционного мастерства в современном мире.В сегодняшний век глобализации и высоких технологий сохранить традиции уникальных ремесленных школ и продолжить их можно уделяя должное внимание со стороны государства и общества", - отметил Бозоров.Фестиваль продлится три дня. Для гостей запланированы народные гулянья, мастер-классы, ярмарки, а также концертная программа фольклорных коллективов и шоу канатоходцев.
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Элина Бекназарова
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узбекистан культура коканд фестиваль ремесленников мастера народного промысла
узбекистан культура коканд фестиваль ремесленников мастера народного промысла

В Коканде проходит фестиваль ремесленников — фото

16:42 22.09.2023 (обновлено: 16:46 22.09.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваII Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
В красочном празднике народно-прикладного искусства принимают участие мастера из 70 стран мира.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Коканде проходит II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
© Sputnik/Элина БекназароваII Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В нём участвуют ремесленники Самаркандской, Бухарской, Хивинской, Маргиланской и других школ резьбы по дереву, ковроткачеству и миниатюры, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Элина БекназароваII Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Среди гостей и участников выставки также представители разных направлений ремесленничества из 70 стран мира, в том числе из России, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Италии.
© Sputnik/Элина БекназароваII Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров рассказал о важности сохранения традиционного мастерства в современном мире.
"В Маргилане ковроткачеством, производством национальной одежды и обуви занимаются около 3 тыс. ремесленников. В Риштанском районе - более 5 тыс. человек - традиционным гончарным мастерством, резьбой по дереву и ювелирным делом. В самом Коканде и соседних районах около 10 тыс. семей передают ремесло из поколения в поколение.
© Sputnik/Элина БекназароваII Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В сегодняшний век глобализации и высоких технологий сохранить традиции уникальных ремесленных школ и продолжить их можно уделяя должное внимание со стороны государства и общества", - отметил Бозоров.
© Sputnik/Элина БекназароваII Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
II Международный фестиваль народно-прикладного искусства.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Фестиваль продлится три дня. Для гостей запланированы народные гулянья, мастер-классы, ярмарки, а также концертная программа фольклорных коллективов и шоу канатоходцев.
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