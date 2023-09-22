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Министр здравоохранения Узбекистана выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — подробности
Министр здравоохранения Узбекистана выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — подробности
На заседании высокого уровня обсудили вопросы предотвращения пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них.
2023-09-22T08:56+0500
2023-09-22T08:56+0500
2023-09-22T11:30+0500
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
министр
амрилло иноятов
выступление
генассамблея оон
общество
политика
нью-йорк
сша
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов выступил на заседании по вопросам предотвращения пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Минздрав. Он рассказал о мерах, принятых в республике для предотвращения распространения и борьбы с COVID-19, а также о том, что делается для подготовки к будущим потенциальным пандемиям. В частности, вместе с международными организациями и соседними странами Узбекистан реализует ряд проектов. В ходе выступления Иноятов выдвинул ряд предложений по предотвращению пандемий и обеспечению готовности к ним. По его мнению, необходимо обеспечить долговременную защиту от мутировавших штаммов, определить сроки вакцинации больных и выздоровевших, риски, связанные с вакцинацией, создать вакцины нового поколения. Также он подчеркнул важность создания банка вирусов и клеток, изучения природных резервуаров потенциально опасных вирусов, развития наномедицины в вирусологии.
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узбекистан министерство здравоохранения узбекистана министр амрилло иноятов выступление генассамблея оон общество политика нью-йорк сша
узбекистан министерство здравоохранения узбекистана министр амрилло иноятов выступление генассамблея оон общество политика нью-йорк сша
Министр здравоохранения Узбекистана выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — подробности
08:56 22.09.2023 (обновлено: 11:30 22.09.2023)
На заседании высокого уровня обсудили вопросы предотвращения пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов выступил на заседании по вопросам предотвращения пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает
Минздрав.
Он рассказал о мерах, принятых в республике для предотвращения распространения и борьбы с COVID-19, а также о том, что делается для подготовки к будущим потенциальным пандемиям. В частности, вместе с международными организациями и соседними странами Узбекистан реализует ряд проектов.
В ходе выступления Иноятов выдвинул ряд предложений по предотвращению пандемий и обеспечению готовности к ним.
"Нам нужно научиться полностью контролировать коронавирусную инфекцию. При этом важно проводить исследования по совершенствованию противоэпидемических мероприятий, координировать раннее выявление, лечение и профилактику больных коронавирусом, изучать значение вторичного иммунитета в предотвращении повторного заражения, усиливать или ослаблять карантинные меры на основе раннего прогнозирования распространения пандемии", — считает глава Минздрава Узбекистана.
По его мнению, необходимо обеспечить долговременную защиту от мутировавших штаммов, определить сроки вакцинации больных и выздоровевших, риски, связанные с вакцинацией, создать вакцины нового поколения.
"Кроме того, следует изучить вопросы, связанные с разработкой специальных стратегий профилактики в период потенциальных пандемий, которые могут быть вызваны недостаточно изученными или неизвестными науке инфекциями. Узбекские ученые готовы к тесному сотрудничеству в этом направлении", — сказал Иноятов.
Также он подчеркнул важность создания банка вирусов и клеток, изучения природных резервуаров потенциально опасных вирусов, развития наномедицины в вирусологии.