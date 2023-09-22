https://uz.sputniknews.ru/20230922/ministr-zdravooxraneniya-uzbekistan-gennasambleya-oon-39190999.html

Министр здравоохранения Узбекистана выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — подробности

Министр здравоохранения Узбекистана выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — подробности

На заседании высокого уровня обсудили вопросы предотвращения пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них.

2023-09-22T08:56+0500

2023-09-22T08:56+0500

2023-09-22T11:30+0500

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

министр

амрилло иноятов

выступление

генассамблея оон

общество

политика

нью-йорк

сша

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов выступил на заседании по вопросам предотвращения пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Минздрав. Он рассказал о мерах, принятых в республике для предотвращения распространения и борьбы с COVID-19, а также о том, что делается для подготовки к будущим потенциальным пандемиям. В частности, вместе с международными организациями и соседними странами Узбекистан реализует ряд проектов. В ходе выступления Иноятов выдвинул ряд предложений по предотвращению пандемий и обеспечению готовности к ним. По его мнению, необходимо обеспечить долговременную защиту от мутировавших штаммов, определить сроки вакцинации больных и выздоровевших, риски, связанные с вакцинацией, создать вакцины нового поколения. Также он подчеркнул важность создания банка вирусов и клеток, изучения природных резервуаров потенциально опасных вирусов, развития наномедицины в вирусологии.

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