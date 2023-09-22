https://uz.sputniknews.ru/20230922/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-telefon-razgovor-39221149.html
Мирзиёев позвонил Бердымухамедову — о чем говорили
Мирзиёев позвонил Бердымухамедову — о чем говорили
Президент Узбекистана поздравил туркменского коллегу с днем рождения, пожелав ему больших успехов, благополучия и процветания братскому туркменскому народу.
2023-09-22T16:40+0500
2023-09-22T16:40+0500
2023-09-22T16:43+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
президент
туркменистан
политика
сердар бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему больших успехов, а также благополучия и процветания братскому туркменскому народу.Также они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.Речь шла о росте объемов взаимной торговли, совместной реализации проекта создания приграничной зоны "Хорезм-Дашогуз", углублении кооперации в области энергетики и транспорта. Также главы двух государств обменялись мнениями по вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии, в том числе в рамках действующих многосторонних форматов.В завершение телефонного разговора Мирзиёев поздравил президента и народ Туркменистана с предстоящим Днем независимости страны.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев телефонный разговор президент туркменистан политика сердар бердымухамедов
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев телефонный разговор президент туркменистан политика сердар бердымухамедов
Мирзиёев позвонил Бердымухамедову — о чем говорили
16:40 22.09.2023 (обновлено: 16:43 22.09.2023)
Президент Узбекистана поздравил туркменского коллегу с днем рождения, пожелав ему больших успехов, а также благополучия и процветания братскому туркменскому народу.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор между Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба
президента.
Глава Узбекистана поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему больших успехов, а также благополучия и процветания братскому туркменскому народу.
Также они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.
Речь шла о росте объемов взаимной торговли, совместной реализации проекта создания приграничной зоны "Хорезм-Дашогуз", углублении кооперации в области энергетики и транспорта.
"В октябре в нашей стране пройдут Дни туркменской культуры", — говорится в сообщении.
Также главы двух государств обменялись мнениями по вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии, в том числе в рамках действующих многосторонних форматов.
В завершение телефонного разговора Мирзиёев поздравил президента и народ Туркменистана с предстоящим Днем независимости страны.