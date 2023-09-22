https://uz.sputniknews.ru/20230922/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-telefon-razgovor-39221149.html

Мирзиёев позвонил Бердымухамедову — о чем говорили

Мирзиёев позвонил Бердымухамедову — о чем говорили

Президент Узбекистана поздравил туркменского коллегу с днем рождения, пожелав ему больших успехов, благополучия и процветания братскому туркменскому народу.

2023-09-22T16:40+0500

2023-09-22T16:40+0500

2023-09-22T16:43+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

президент

туркменистан

политика

сердар бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37592091_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_e7c5993d99b9ef78b810430eee8e19e0.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему больших успехов, а также благополучия и процветания братскому туркменскому народу.Также они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.Речь шла о росте объемов взаимной торговли, совместной реализации проекта создания приграничной зоны "Хорезм-Дашогуз", углублении кооперации в области энергетики и транспорта. Также главы двух государств обменялись мнениями по вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии, в том числе в рамках действующих многосторонних форматов.В завершение телефонного разговора Мирзиёев поздравил президента и народ Туркменистана с предстоящим Днем независимости страны.

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев телефонный разговор президент туркменистан политика сердар бердымухамедов