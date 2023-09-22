Доллар и рубль продолжают расти — официальный курс валют в Узбекистане на 25 сентября
16:09 22.09.2023 (обновлено: 16:41 22.09.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстрационное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 25 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 212,07 сумов (+22,06), евро — 12 992,42 сумов (+5,18), рубля — 127,16 сумов (+0,25), а китайского юаня — 1 672,22 сумов (+3,80), сообщает ЦБ страны.