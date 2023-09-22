https://uz.sputniknews.ru/20230922/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-25-sentyabr-39217187.html

Доллар и рубль продолжают расти — официальный курс валют в Узбекистане на 25 сентября

Доллар и рубль продолжают расти — официальный курс валют в Узбекистане на 25 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 25 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-22T16:09+0500

2023-09-22T16:09+0500

2023-09-22T16:41+0500

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 212,07 сумов (+22,06), евро — 12 992,42 сумов (+5,18), рубля — 127,16 сумов (+0,25), а китайского юаня — 1 672,22 сумов (+3,80), сообщает ЦБ страны.

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