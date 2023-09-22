https://uz.sputniknews.ru/20230922/otravleniye-deti-namangan-minzdrav-geprokuratura-39191698.html

В Наманганской области массово отравились дети — комментарий Генпрокуратуры и Минздрава

В Наманганской области массово отравились дети — комментарий Генпрокуратуры и Минздрава

Информация о том, что в Чустском районе объявлено чрезвычайное положение, не соответствует действительности.

2023-09-22T09:47+0500

2023-09-22T09:47+0500

2023-09-22T10:32+0500

общество

узбекистан

наманганская область

отравление

дети

минздрав узбекистана

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Наманганской области проводится расследование по факту отравления детей, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.Ранее в социальных сетях распространилась новость об отравлении воспитанников детских садов и школ в Чустском районе Наманганской области. В связи с этими сообщениями прокуратура проводит доследственную проверку.Также в ведомстве опровергли информацию об объявлении в Чустском районе чрезвычайного положения из-за этой ситуации.В свою очередь, министерством здравоохранения принимаются все необходимые меры в связи с отравлением детей в дошкольном образовательном учреждении Чустского района Наманганской области.Ситуация находится под контролем министра здравоохранения.Кроме того, в обоих ведомствах обещали предоставить дополнительную информацию после того, как выяснят причины данной ситуации.

узбекистан

наманганская область

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