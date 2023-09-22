https://uz.sputniknews.ru/20230922/otravleniye-deti-namangan-minzdrav-geprokuratura-39191698.html
В Наманганской области массово отравились дети — комментарий Генпрокуратуры и Минздрава
В Наманганской области массово отравились дети — комментарий Генпрокуратуры и Минздрава
Информация о том, что в Чустском районе объявлено чрезвычайное положение, не соответствует действительности.
2023-09-22T09:47+0500
2023-09-22T09:47+0500
2023-09-22T10:32+0500
общество
узбекистан
наманганская область
отравление
дети
минздрав узбекистана
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Наманганской области проводится расследование по факту отравления детей, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.Ранее в социальных сетях распространилась новость об отравлении воспитанников детских садов и школ в Чустском районе Наманганской области. В связи с этими сообщениями прокуратура проводит доследственную проверку.Также в ведомстве опровергли информацию об объявлении в Чустском районе чрезвычайного положения из-за этой ситуации.В свою очередь, министерством здравоохранения принимаются все необходимые меры в связи с отравлением детей в дошкольном образовательном учреждении Чустского района Наманганской области.Ситуация находится под контролем министра здравоохранения.Кроме того, в обоих ведомствах обещали предоставить дополнительную информацию после того, как выяснят причины данной ситуации.
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общество узбекистан наманганская область отравление дети минздрав узбекистана генеральная прокуратура узбекистана
общество узбекистан наманганская область отравление дети минздрав узбекистана генеральная прокуратура узбекистана
В Наманганской области массово отравились дети — комментарий Генпрокуратуры и Минздрава
09:47 22.09.2023 (обновлено: 10:32 22.09.2023)
Информация о том, что в Чустском районе Наманганской области объявили чрезвычайное положение, не соответствует действительности.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
В Наманганской области проводится расследование по факту отравления детей, сообщили
в Генпрокуратуре Узбекистана.
Ранее в социальных сетях распространилась новость об отравлении воспитанников детских садов и школ в Чустском районе Наманганской области. В связи с этими сообщениями прокуратура проводит доследственную проверку.
"Поскольку пока неизвестно, чем отравились дети, просим общественность не распространять ложную и спекулятивную информацию", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Также в ведомстве опровергли информацию об объявлении в Чустском районе чрезвычайного положения из-за этой ситуации.
В свою очередь, министерством здравоохранения
принимаются все необходимые меры в связи с отравлением детей в дошкольном образовательном учреждении Чустского района Наманганской области.
"Все дети, поступившие в районное медицинское объединение, получают лечение по установленным стандартам. Для постановки окончательного диагноза берутся и исследуются необходимые пробы, в соответствии с установленными требованиями. На данный момент состояние детей удовлетворительное, 10 из них отпущены домой в связи с улучшением состояния", — сообщили в Минздраве.
Ситуация находится под контролем министра здравоохранения.
Кроме того, в обоих ведомствах обещали предоставить дополнительную информацию после того, как выяснят причины данной ситуации.