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Ночи становятся прохладнее — погода в Ташкенте на 22 сентября
Ночи становятся прохладнее — погода в Ташкенте на 22 сентября
Синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
2023-09-22T05:07+0500
2023-09-22T05:07+0500
2023-09-22T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +23-25°.
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Ночи становятся прохладнее — погода в Ташкенте на 22 сентября
Синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik
. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +23-25°.