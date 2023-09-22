https://uz.sputniknews.ru/20230922/pogoda-tashkent-22-sentyabr-2023-39170211.html

Ночи становятся прохладнее — погода в Ташкенте на 22 сентября

Ночи становятся прохладнее — погода в Ташкенте на 22 сентября

Синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.

2023-09-22T05:07+0500

2023-09-22T05:07+0500

2023-09-22T05:07+0500

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +23-25°.

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