https://uz.sputniknews.ru/20230922/prezident-situatsiya-chust-39233241.html

Президент обеспокоен ситуацией со здоровьем детей в Чусте — Асадов

Президент обеспокоен ситуацией со здоровьем детей в Чусте — Асадов

Глава государства регулярно получает информацию о ситуации и держит ее под контролем, сообщил пресс-секретарь президента.

2023-09-22T21:22+0500

2023-09-22T21:22+0500

2023-09-22T21:30+0500

узбекистан

общество

здоровье

дети

лекарство

минздрав узбекистана

президент

шавкат мирзиёев

шерзод асадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37401181_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c14696f781f56324542c6237c90de4a8.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев глубоко обеспокоен неприятной ситуацией, связанной со здоровьем детей в Чустском районе Наманганской области, об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Мирзиёев пожелал детям скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество шерзод асадов президент шавкат мирзиёев отравление детей чуст наманганская область препарат йода калий йодид антиструмин минздрав запрет