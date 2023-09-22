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https://uz.sputniknews.ru/20230922/prezident-situatsiya-chust-39233241.html
Президент обеспокоен ситуацией со здоровьем детей в Чусте — Асадов
Президент обеспокоен ситуацией со здоровьем детей в Чусте — Асадов
Глава государства регулярно получает информацию о ситуации и держит ее под контролем, сообщил пресс-секретарь президента.
2023-09-22T21:22+0500
2023-09-22T21:30+0500
узбекистан
общество
здоровье
дети
лекарство
минздрав узбекистана
президент
шавкат мирзиёев
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев глубоко обеспокоен неприятной ситуацией, связанной со здоровьем детей в Чустском районе Наманганской области, об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Мирзиёев пожелал детям скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.
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узбекистан общество шерзод асадов президент шавкат мирзиёев отравление детей чуст наманганская область препарат йода калий йодид антиструмин минздрав запрет
узбекистан общество шерзод асадов президент шавкат мирзиёев отравление детей чуст наманганская область препарат йода калий йодид антиструмин минздрав запрет

Президент обеспокоен ситуацией со здоровьем детей в Чусте — Асадов

21:22 22.09.2023 (обновлено: 21:30 22.09.2023)
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В Ташкенте вручили нагрудные знаки Дружбы народов по случаю Дня дружбы народов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© министерство культуры и спорта
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Глава государства регулярно получает информацию о ситуации и держит ее под контролем, сообщил пресс-секретарь президента.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев глубоко обеспокоен неприятной ситуацией, связанной со здоровьем детей в Чустском районе Наманганской области, об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Мирзиёев пожелал детям скорейшего выздоровления.
"Глава государства регулярно получает доклад о ситуации. Хокиму области и ответственным лицам даны поручения взять ситуацию под особый контроль, выявить причины и внести соответствующие предложения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.
По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.
© Ta'lim nazoratiПосле отравления 71 ребёнка в Наманганской области Минздрав Узбекистана ввёл запрет на использование отечественного йодосодержащего препарата "Антиструмин" №100
После отравления 71 ребёнка в Наманганской области Минздрав Узбекистана ввёл запрет на использование отечественного йодосодержащего препарата Антиструмин №100 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
После отравления 71 ребёнка в Наманганской области Минздрав Узбекистана ввёл запрет на использование отечественного йодосодержащего препарата "Антиструмин" №100
© Ta'lim nazorati
Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".
Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.
20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.
Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.
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