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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230922/rossiya-eksport-topliva-v-strany-eaes-39209577.html
Россия не закроет поставки топлива в страны ЕАЭС
Россия не закроет поставки топлива в страны ЕАЭС
Временный запрет на экспорт бензина из дизтоплива не затронет партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Такое исключение предусматривает постановление правительства.
2023-09-22T14:16+0500
2023-09-22T14:16+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
россия
топливо
экспорт
постановление
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не затронет поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое исключение предусматривает сам текст постановления правительства РФ, сообщает РИА Новости.Не распространяется запрет также на гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физическими лицами для личного пользования. Также запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; на товары, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств, а также на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования. Напомним, накануне правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как отметили в Министерстве энергетики страны, запрет призван пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
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евразийский экономический союз еаэс россия ограничения на экспорт бензина дизтоплива
евразийский экономический союз еаэс россия ограничения на экспорт бензина дизтоплива

Россия не закроет поставки топлива в страны ЕАЭС

14:16 22.09.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваАвтозаправочная станция.
Автозаправочная станция. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Временный запрет на экспорт бензина из дизтоплива не затронет партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Такое исключение предусматривает постановление правительства.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не затронет поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое исключение предусматривает сам текст постановления правительства РФ, сообщает РИА Новости.
Не распространяется запрет также на гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физическими лицами для личного пользования.

"Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями; на товары, вывозимые с территории Российской Федерации для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Российской Федерации", – говорится в постановлении.

Также запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; на товары, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств, а также на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.
Напомним, накануне правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
Как отметили в Министерстве энергетики страны, запрет призван пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
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