https://uz.sputniknews.ru/20230922/rossiya-eksport-topliva-v-strany-eaes-39209577.html

Россия не закроет поставки топлива в страны ЕАЭС

Россия не закроет поставки топлива в страны ЕАЭС

Временный запрет на экспорт бензина из дизтоплива не затронет партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Такое исключение предусматривает постановление правительства.

2023-09-22T14:16+0500

2023-09-22T14:16+0500

2023-09-22T14:16+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

россия

топливо

экспорт

постановление

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не затронет поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое исключение предусматривает сам текст постановления правительства РФ, сообщает РИА Новости.Не распространяется запрет также на гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физическими лицами для личного пользования. Также запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; на товары, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств, а также на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования. Напомним, накануне правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как отметили в Министерстве энергетики страны, запрет призван пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.

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