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https://uz.sputniknews.ru/20230922/samarkand-konferentsiya-reproduktivnoye-zdorovye-39204238.html
Эксперты из разных стран обсуждают в Узбекистане вопросы репродуктивного здоровья
Эксперты из разных стран обсуждают в Узбекистане вопросы репродуктивного здоровья
В Самарканде стартовала научно-практическая конференция на тему "Репродуктивное здоровье населения Узбекистана: достижения и планы на будущее". В числе обсуждаемых тем — разработка единых подходов к диагностике, профилактике и лечению заболеваний.
2023-09-22T13:08+0500
2023-09-22T13:10+0500
узбекистан
самарканд
конференция
медицина
здоровье
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Эксперты в области репродуктивного здоровья собрались в Самарканде, чтобы обсудить медицинскую помощь, оказываемую беременным и женщинам детородного возраста в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минздрава.В конференции, организованной ведомством и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром акушерства и гинекологии, участвуют 350 медиков из Узбекистана, России, Германии, Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Израиля, Китая, Южной Кореи, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.Им рассказали о работе, которую проводят в данном направлении, в частности о создании нового Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка и его 14 региональных филиалов.По ее словам, сегодня в центре достигают хороших результатов за счет широкого внедрения передовых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний репродуктивной системы.Среди тем, которые также обсудили эксперты — итоги внедрения эффективных перинатальных технологий в Узбекистане и их перспективы, оценка современных проблем клинического акушерства с точки зрения научных данных, пренатальный скрининг и медицина плода, современная неонатология.Речь шла и о разработке единых стандартных подходов к диагностике, профилактике и лечению заболеваний, отвечающих современным требованиям в области акушерства и гинекологии.
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узбекистан самарканд конференция медицина здоровье
узбекистан самарканд конференция медицина здоровье

Эксперты из разных стран обсуждают в Узбекистане вопросы репродуктивного здоровья

13:08 22.09.2023 (обновлено: 13:10 22.09.2023)
© Министерство здравоохранения республики УзбекистанВ Самарканде проходит конференция "Репродуктивное здоровье Узбекистана: достижения и планы на будущее".
В Самарканде проходит конференция Репродуктивное здоровье Узбекистана: достижения и планы на будущее. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Министерство здравоохранения республики Узбекистан
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В Самарканде стартовала научно-практическая конференция на тему "Репродуктивное здоровье населения Узбекистана: достижения и планы на будущее". В числе обсуждаемых тем — разработка единых подходов к диагностике, профилактике и лечению заболеваний.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Эксперты в области репродуктивного здоровья собрались в Самарканде, чтобы обсудить медицинскую помощь, оказываемую беременным и женщинам детородного возраста в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минздрава.
© Министерство здравоохранения республики УзбекистанВ Самарканде проходит конференция "Репродуктивное здоровье Узбекистана: достижения и планы на будущее".
В Самарканде проходит конференция Репродуктивное здоровье Узбекистана: достижения и планы на будущее. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
В Самарканде проходит конференция "Репродуктивное здоровье Узбекистана: достижения и планы на будущее".
© Министерство здравоохранения республики Узбекистан
В конференции, организованной ведомством и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром акушерства и гинекологии, участвуют 350 медиков из Узбекистана, России, Германии, Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Израиля, Китая, Южной Кореи, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.
Им рассказали о работе, которую проводят в данном направлении, в частности о создании нового Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка и его 14 региональных филиалов.
"Также будет внедрена усовершенствованная система медицинской профилактики и патронажа охраны здоровья матерей", — сообщила директор республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук Наталья Нодирхонова.
По ее словам, сегодня в центре достигают хороших результатов за счет широкого внедрения передовых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний репродуктивной системы.
Среди тем, которые также обсудили эксперты — итоги внедрения эффективных перинатальных технологий в Узбекистане и их перспективы, оценка современных проблем клинического акушерства с точки зрения научных данных, пренатальный скрининг и медицина плода, современная неонатология.
Речь шла и о разработке единых стандартных подходов к диагностике, профилактике и лечению заболеваний, отвечающих современным требованиям в области акушерства и гинекологии.
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