https://uz.sputniknews.ru/20230922/tashkent-svet-otklyucheniye-22-sentyabr-2023-39190351.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
22 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-22T08:23+0500
2023-09-22T08:23+0500
2023-09-22T08:23+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
ремонт
район
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В пятницу в Яшнабадском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент свет ремонт махалля район общество график отключений электричества
узбекистан ташкент свет ремонт махалля район общество график отключений электричества
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
22 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
В пятницу в Яшнабадском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Яшнабадскийрайон: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Янги Давр” и "Уч чинор";
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 на некоторых улицах махалли “Фаровон”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.