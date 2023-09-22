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https://uz.sputniknews.ru/20230922/uzbekistan-kitay-dobycha-uglya-kontrakt-39232384.html
Специалисты из Китая помогут разрабатывать угольные месторождения в Узбекистане
Специалисты из Китая помогут разрабатывать угольные месторождения в Узбекистане
Соответствующий контракт подписало АО "Шаргункумир" с компанией "Амикам" из КНР.
2023-09-22T19:22+0500
2023-09-22T19:44+0500
узбекистан
китай
инвестиции
проект
контракт
уголь
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Высококвалифицированные специалисты из Китая будут участвовать в добыче угля в Узбекистане и обучать местных сотрудников. Контракт об этом подписали накануне АО “Шаргункумир” и компания “Амикам”, сообщает пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности и геологии.В частности, контракт предусматривает привлечение высококвалифицированных специалистов из Китая к эксплуатации подземных угледобывающих комплексов и обучение местных специалистов, уточнили в министерстве.
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узбекистан китай шаргункумир министерство горнодобывающей промышленности геологии амикам
узбекистан китай шаргункумир министерство горнодобывающей промышленности геологии амикам

Специалисты из Китая помогут разрабатывать угольные месторождения в Узбекистане

19:22 22.09.2023 (обновлено: 19:44 22.09.2023)
© Пресс-служба Министерства горной промышленности и геологииПодписание контракта между АО "Шаргункумир" с компанией "Амикам" из КНР
Подписание контракта между АО Шаргункумир с компанией Амикам из КНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Пресс-служба Министерства горной промышленности и геологии
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Соответствующий контракт подписало АО "Шаргункумир" с компанией "Амикам" из КНР.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Высококвалифицированные специалисты из Китая будут участвовать в добыче угля в Узбекистане и обучать местных сотрудников. Контракт об этом подписали накануне АО “Шаргункумир” и компания “Амикам”, сообщает пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности и геологии.
"В рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации АО “Шаргункумир” в министерстве горнодобывающей промышленности и геологии состоялось подписание договора между АО “Шаргункумир” и компанией “Амикам” (Китай)", — говорится в сообщении.
В частности, контракт предусматривает привлечение высококвалифицированных специалистов из Китая к эксплуатации подземных угледобывающих комплексов и обучение местных специалистов, уточнили в министерстве.
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