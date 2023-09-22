https://uz.sputniknews.ru/20230922/uzbekistan-kitay-dobycha-uglya-kontrakt-39232384.html

Специалисты из Китая помогут разрабатывать угольные месторождения в Узбекистане

Специалисты из Китая помогут разрабатывать угольные месторождения в Узбекистане

Соответствующий контракт подписало АО "Шаргункумир" с компанией "Амикам" из КНР.

2023-09-22T19:22+0500

2023-09-22T19:22+0500

2023-09-22T19:44+0500

узбекистан

китай

инвестиции

проект

контракт

уголь

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Высококвалифицированные специалисты из Китая будут участвовать в добыче угля в Узбекистане и обучать местных сотрудников. Контракт об этом подписали накануне АО “Шаргункумир” и компания “Амикам”, сообщает пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности и геологии.В частности, контракт предусматривает привлечение высококвалифицированных специалистов из Китая к эксплуатации подземных угледобывающих комплексов и обучение местных специалистов, уточнили в министерстве.

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