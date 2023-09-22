https://uz.sputniknews.ru/20230922/vospitatel-goda-konkurs-39225058.html

В Узбекистане выбрали воспитателей года — как наградили победителей?

В Узбекистане выбрали воспитателей года — как наградили победителей?

На звание лучшего педагога дошкольного учреждения претендовали более 9 тысяч методистов и воспитателей со всего Узбекистана.

2023-09-22T17:57+0500

2023-09-22T17:57+0500

2023-09-22T18:34+0500

узбекистан

общество

дошкольное образование

педагог

конкурс

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Узбекистане назвали лучших педагогов дошкольного образования этого года.Республиканский этап конкурса ‘’Лучший воспитатель года – 2023’’ проходил в Ташкенте 20-21 сентября, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования.Конкурс проходил в шести номинациях:Все участники финального этапа должны были подготовить презентации участников, разработать занятие для дошколят и выполнить тестовое задание.Победители получили дипломы, ценные призы и денежные премии:1 место – 12 млн сумов;2 место – 8 млн сумов;3 место – 5 млн сумов.Районный (городской) этап профессионального конкурса начался в августе этого года. В нем участвовали свыше 9 тыс. методистов и педагогов. Из них на региональный уровень вышли 912 воспитателей. А в республиканском этапе участвовали 82 лучших претендента.

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