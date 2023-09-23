https://uz.sputniknews.ru/20230923/kitay-siriya-strategicheskoye-partnerstvo-39234264.html

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства

Лидеры двух государств высказались против односторонних санкций, военного и политического вмешательства в дела страны-партнера. 23.09.2023, Sputnik Узбекистан

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в мире

политика

китай

сирия

си цзиньпин

башар асад

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ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи президента Сирии Башара Асада и главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран также сделали ряд заявлений, в которых высказались против военного и политического вмешательства в дела страны-партнера и односторонних санкций, а также выразили готовность поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости.В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

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в мире, политика, китай, сирия, си цзиньпин, башар асад