https://uz.sputniknews.ru/20230923/ministry-yustitsii-sng-vstrecha-dushanbye-39241436.html

Министры юстиции стран СНГ встретятся в Узбекистане в следующем году – подробности

Министры юстиции стран СНГ встретятся в Узбекистане в следующем году – подробности

18-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ пройдет в Узбекистане в 2024 году.

2023-09-23T13:09+0500

2023-09-23T13:09+0500

2023-09-23T13:09+0500

политика

узбекистан

министерство юстиции узбекистана

таджикистан

душанбе

снг

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. 18-е заседание Совета министров юстиции государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Узбекистане в 2024 году. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минюста.Об этом стало известно в ходе 17 заседания Совета министров юстиции государств-участников СНГ, которое накануне состоялось в Душанбе. Узбекистан на нем представлял министр юстиции Акбар Ташкулов.Члены Совета обсудили правовое регулирование отдельных сфер деятельности министерств юстиции, подвели итоги совместной работы.В числе рассмотренных вопросов также передача Узбекистану в 2024 году председательства в Совете министров юстиции государств-участников СНГ, План действий Совета на 2024 год, объявление 2027 года годом Правового просвещения в СНГ и другие вопросы.В свою очередь, глава Минюста Узбекистана рассказал о достижениях республики в области оказания юридической помощи, госуслуг населению, а также об оптимизации нормативно-правовых актов.В настоящее время, во всех районах (городах) республики создано 208 современных центров обслуживания населения. Кроме этого, 138 филиалов центров госуслуг действуют на отдалённых территориях страны, на расстоянии 50-100 км от районных (городских) центров.По его словам, для увеличения оперативности оказания услуг и сокращения количества очередей, в Ташкенте и регионах внедрили порядок оказания услуг с разделением на "легкие", "средние" и "сложные" категории.В результате граждане избавились в среднем от 20 млн бумажной волокиты в год и сэкономили более 300 млрд сумов (около $300 тыс).Кроме того, министр юстиции Узбекистана рассказал, что в республике планируют внедрить информационную систему "Единый электронный реестр населения", метод биометрической идентификации личности (Face-ID) при оказании госуслуг. Кроме того, будут использовать такие формы оказания госуслуг, как проактивная (автоматическая, без лишних действий со стороны граждан) и композитная (несколько государственных услуг в электронной форме на основании одного заявления). Их внедрят в 11 и в 7 центрах госуслуг, соответственно.Для информации, Совет министров юстиции государств-участников СНГ создан решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года. Решение о его организации подписали пять государств – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан присоединился к Совету министров юстиции государств-участников СНГ в 2019 году.В числе задач организации — координация и обеспечение сотрудничества министерств юстиции стран Содружества, гармонизация законодательства.

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