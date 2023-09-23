https://uz.sputniknews.ru/20230923/mirziyoyev-soveshchaniye-vodosnabjeniye-39234101.html
До конца года в Узбекистане должны обеспечить питьевой водой 1,1 млн человек
До конца года в Узбекистане должны обеспечить питьевой водой 1,1 млн человек
За последние 6 лет доступ к чистой питьевой воде впервые обеспечили 6,5 млн жителей махаллей.
2023-09-23T07:09+0500
2023-09-23T07:09+0500
2023-09-23T07:09+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
совещание
питьевая вода
вода
водоснабжение
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам улучшения доступа жителей к чистой питьевой воде, сообщает пресс-служба главы государства.Президент поставил перед акционерным обществом "Узсувтаьминот" задачу до конца текущего года построить и отремонтировать 12 тыс. километров сетей и 1,3 тыс. объектов водоснабжения. Благодаря этому 1,1 млн жителей в 145 махаллях впервые получат централизованный доступ к питьевой воде, а в 2 тыс. махаллях улучшится водоснабжение.Как сообщает пресс-служба, в Узбекистане реализуются многие социальные и региональные программы, направленные на улучшение здоровья населения и повышение качества жизни.В частности, за последние 6 лет на сектор питьевого водоснабжения из госбюджета было выделено 14,5 трлн сумов. Это в 6 раз больше, чем в предыдущий период. По республике проложено 31 тыс. километров сетей питьевого водоснабжения и канализации, построено и отремонтировано 1 200 объектов водоснабжения. В результате этих работ 6,5 миллиона человек впервые получили централизованный доступ к чистой питьевой воде.Однако улучшить снабжение питьевой водой в 30 районах и 1400 микрорайонах еще необходимо. Для них необходимо найти источник чистой воды, - сказал президент.Он поручил хокимам регионов и народным депутатам разработать программу на следующий год и включить ее в постановление правительства, уделив особое внимание 30 районам с низким уровнем водоснабжения.Также определены меры по замене водяных насосов на энергосберегающие и финансовой стабилизации предприятий отрасли.
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узбекистан общество президент шавкат мирзиёев водоснабжение доступ к чистой питьевой воде узсувтаминот
узбекистан общество президент шавкат мирзиёев водоснабжение доступ к чистой питьевой воде узсувтаминот
До конца года в Узбекистане должны обеспечить питьевой водой 1,1 млн человек
За последние 6 лет доступ к чистой питьевой воде впервые обеспечили 6,5 млн жителей махаллей.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам улучшения доступа жителей к чистой питьевой воде, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент поставил перед акционерным обществом "Узсувтаьминот" задачу до конца текущего года построить и отремонтировать 12 тыс. километров сетей и 1,3 тыс. объектов водоснабжения. Благодаря этому 1,1 млн жителей в 145 махаллях впервые получат централизованный доступ к питьевой воде, а в 2 тыс. махаллях улучшится водоснабжение.
Как сообщает пресс-служба, в Узбекистане реализуются многие социальные и региональные программы, направленные на улучшение здоровья населения и повышение качества жизни.
В частности, за последние 6 лет на сектор питьевого водоснабжения из госбюджета было выделено 14,5 трлн сумов. Это в 6 раз больше, чем в предыдущий период. По республике проложено 31 тыс. километров сетей питьевого водоснабжения и канализации, построено и отремонтировано 1 200 объектов водоснабжения. В результате этих работ 6,5 миллиона человек впервые получили централизованный доступ к чистой питьевой воде.
Однако улучшить снабжение питьевой водой в 30 районах и 1400 микрорайонах еще необходимо. Для них необходимо найти источник чистой воды, - сказал президент.
"Вместе с тем предстоит улучшить снабжение питьевой водой в 30 районах и 1,4 тысячи махаллях. Для них необходимо найти источники чистой воды", — подчеркнул президент.
Он поручил хокимам регионов и народным депутатам разработать программу на следующий год и включить ее в постановление правительства, уделив особое внимание 30 районам с низким уровнем водоснабжения.
Также определены меры по замене водяных насосов на энергосберегающие и финансовой стабилизации предприятий отрасли.