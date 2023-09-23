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Будет ли жарче в субботу — погода в Ташкенте на 23 сентября
Будет ли жарче в субботу — погода в Ташкенте на 23 сентября
Синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
2023-09-23T05:08+0500
2023-09-23T05:08+0500
2023-09-23T05:08+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +25-27.
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Будет ли жарче в субботу — погода в Ташкенте на 23 сентября
Синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +25-27.