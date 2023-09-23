https://uz.sputniknews.ru/20230923/pogoda-uzbekistan-24-sentyabr-2023-39244102.html
Пригодятся ли зонты — погода в Узбекистане на 24 сентября
Пригодятся ли зонты — погода в Узбекистане на 24 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний день выходных.
2023-09-23T13:59+0500
2023-09-23T13:59+0500
2023-09-23T13:59+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Пригодятся ли зонты — погода в Узбекистане на 24 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний день выходных.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 22-27 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 18-23 градуса тепла.