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Пригодятся ли зонты — погода в Узбекистане на 24 сентября

Пригодятся ли зонты — погода в Узбекистане на 24 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний день выходных.

2023-09-23T13:59+0500

2023-09-23T13:59+0500

2023-09-23T13:59+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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