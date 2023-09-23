https://uz.sputniknews.ru/20230923/rosselxoznadzor-eksport-kolbasa-uzbekistan-ogranicheniye-39249521.html

Россельхознадзор ограничил экспорт колбасы в Узбекистан — причина

Россельхознадзор ограничил экспорт колбасы в Узбекистан — причина

Без "Стародворских колбас" также останутся Абхазия, Азербайджан, Грузия, Украина, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Вьетнам, ОАЭ и Сейшельские острова.

2023-09-23T18:17+0500

2023-09-23T18:17+0500

2023-09-23T18:17+0500

узбекистан

россельхознадзор

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Россельхознадзор запретил экспорт готовой мясной продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (торговая марка "Стародворье") в ряд стран, сообщило ведомство.Также в ведомстве уточнили, что лабораторные исследования выявили в колбасных вареных изделиях из мяса птицы этой компании антибиотик энрофлоксацин, а в сосисках – незаявленную в составе пищевую добавку каррагинан.Служба предупредила, что регулярное употребление пищевой продукции с остаточным содержанием энрофлоксацина может вызывать диарею, рвоту, головную боль, а также создает предпосылку к антибиотикорезистентности.В свою очередь, чрезмерное количество каррагинана в мясных изделиях провоцирует нарушение функций желудочно-кишечного тракта, а при накопительном эффекте увеличивает вероятность появления в организме язв и опухолей.

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