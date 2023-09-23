https://uz.sputniknews.ru/20230923/rosselxoznadzor-eksport-kolbasa-uzbekistan-ogranicheniye-39249521.html
Россельхознадзор ограничил экспорт колбасы в Узбекистан — причина
Россельхознадзор ограничил экспорт колбасы в Узбекистан — причина
Без "Стародворских колбас" также останутся Абхазия, Азербайджан, Грузия, Украина, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Вьетнам, ОАЭ и Сейшельские острова.
2023-09-23T18:17+0500
2023-09-23T18:17+0500
2023-09-23T18:17+0500
узбекистан
россельхознадзор
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Россельхознадзор запретил экспорт готовой мясной продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (торговая марка "Стародворье") в ряд стран, сообщило ведомство.Также в ведомстве уточнили, что лабораторные исследования выявили в колбасных вареных изделиях из мяса птицы этой компании антибиотик энрофлоксацин, а в сосисках – незаявленную в составе пищевую добавку каррагинан.Служба предупредила, что регулярное употребление пищевой продукции с остаточным содержанием энрофлоксацина может вызывать диарею, рвоту, головную боль, а также создает предпосылку к антибиотикорезистентности.В свою очередь, чрезмерное количество каррагинана в мясных изделиях провоцирует нарушение функций желудочно-кишечного тракта, а при накопительном эффекте увеличивает вероятность появления в организме язв и опухолей.
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узбекистан россельхознадзор экспорт ограничение экономика
узбекистан россельхознадзор экспорт ограничение экономика
Россельхознадзор ограничил экспорт колбасы в Узбекистан — причина
Без "Стародворских колбас" также останутся Абхазия, Азербайджан, Грузия, Украина, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Вьетнам, ОАЭ и Сейшельские острова.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Россельхознадзор запретил экспорт готовой мясной продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (торговая марка "Стародворье") в ряд стран, сообщило
ведомство.
"В связи с неоднократными выявлениями несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям ряда стран-импортеров Россельхознадзор аннулировал акты обследования ЗАО "Стародворские колбасы" и ввел ограничения на поставки готовой мясной продукции компании в Абхазию, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Туркменистан, Монголию, Вьетнам, ОАЭ и Сейшельские острова", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что лабораторные исследования выявили в колбасных вареных изделиях из мяса птицы этой компании антибиотик энрофлоксацин, а в сосисках – незаявленную в составе пищевую добавку каррагинан.
Служба предупредила, что регулярное употребление пищевой продукции с остаточным содержанием энрофлоксацина может вызывать диарею, рвоту, головную боль, а также создает предпосылку к антибиотикорезистентности.
В свою очередь, чрезмерное количество каррагинана в мясных изделиях провоцирует нарушение функций желудочно-кишечного тракта, а при накопительном эффекте увеличивает вероятность появления в организме язв и опухолей.