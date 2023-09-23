Золотые руки создают "белое золото" — исторические фото сбора хлопка в Узбекистане
Жительницы Узбекистана прядут нитки из хлопка на ручных станках, 1900 год.
Жительницы Узбекистана прядут нитки из хлопка на ручных станках, 1900 год.
Американская правозащитница Анджела Дэвис на хлопковом поле в Узбекистане, сентябрь 1972 года. Одна из лидеров движения за права чернокожих приобрела широкую известность в СССР после ее ареста американскими властями. Выражение "Свободу Анджеле Дэвис" повторяли и хлеборобы и хлопкоробы.
Американская правозащитница Анджела Дэвис на хлопковом поле в Узбекистане, сентябрь 1972 года. Одна из лидеров движения за права чернокожих приобрела широкую известность в СССР после ее ареста американскими властями. Выражение "Свободу Анджеле Дэвис" повторяли и хлеборобы и хлопкоробы.
Взвешивание хлопка на хлопкоочистительном заводе в Ташкенте. Репродукция снимка, сделанного до 1917 года. Трудно представить , сколько таких мешков перетаскивал за день человек, изображенный на фото.
Взвешивание хлопка на хлопкоочистительном заводе в Ташкенте. Репродукция снимка, сделанного до 1917 года. Трудно представить , сколько таких мешков перетаскивал за день человек, изображенный на фото.
Механик-водитель из Узбекистана Турсуной Ахунова управляет комбайном во время уборки урожая хлопка, 1959 год. Дважды герой Социалистического труда Ахунова первой среди женщин-узбечек получила специальность механика-водителя хлопкоуборочной машины. За сезон 1959 года собрала 210 тонн хлопка-сырца.
Механик-водитель из Узбекистана Турсуной Ахунова управляет комбайном во время уборки урожая хлопка, 1959 год. Дважды герой Социалистического труда Ахунова первой среди женщин-узбечек получила специальность механика-водителя хлопкоуборочной машины. За сезон 1959 года собрала 210 тонн хлопка-сырца.
Значок ЦК ВЛКСМ "Лучшему молодому хлопкоробу". Учрежден 20 мая 1969 года. Его вручали вместе с удостоверением. Им наградили более 20 тысяч молодых хлопкоробов страны.
Значок ЦК ВЛКСМ "Лучшему молодому хлопкоробу". Учрежден 20 мая 1969 года. Его вручали вместе с удостоверением. Им наградили более 20 тысяч молодых хлопкоробов страны.
Хлопковый приемный пункт. Сырдарьинская область, 1977 год. Здесь собранное "белое золото" взвешивали и складировали для дальнейшей отправки на переработку.
Хлопковый приемный пункт. Сырдарьинская область, 1977 год. Здесь собранное "белое золото" взвешивали и складировали для дальнейшей отправки на переработку.
Солистка танцевального ансамбля "Анар" (гранат) Мавлюда Сабирова помогает убирать хлопок, 1976 год. Совершенно обычная картина для того времени.
Солистка танцевального ансамбля "Анар" (гранат) Мавлюда Сабирова помогает убирать хлопок, 1976 год. Совершенно обычная картина для того времени.
Участницы танцевального ансамбля "Анар" на сборе хлопка в Ферганской области. С детства приученные к труду на хлопковых полях, девушки также виртуозно собирали хлопок, как танцевали.
Участницы танцевального ансамбля "Анар" на сборе хлопка в Ферганской области. С детства приученные к труду на хлопковых полях, девушки также виртуозно собирали хлопок, как танцевали.
Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро, 1963 год. Легендарный кубинец побывал в колхозе "Кзыл Узбекистон" ("Красный Узбекистан") в Орджоникидзевском, ныне Кибрайском районе Ташобласти.
Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро, 1963 год. Легендарный кубинец побывал в колхозе "Кзыл Узбекистон" ("Красный Узбекистан") в Орджоникидзевском, ныне Кибрайском районе Ташобласти.
Узбекская ССР. Укладка хлопка в бурты на заготовительном пункте, 1973 год. Бурты — это большие кучи высотой 15-20 метров, куда складывали хлопок после уборки, чтобы потом отвезти на прядильные фабрики. Однако спрессованное в кучу волокно в жаркий день могло воспламениться. Поэтому на уровне земли в буртах проделывали вентиляционные отверстия, а от дождя и снега бурты укрывали брезентом.
Узбекская ССР. Укладка хлопка в бурты на заготовительном пункте, 1973 год. Бурты — это большие кучи высотой 15-20 метров, куда складывали хлопок после уборки, чтобы потом отвезти на прядильные фабрики. Однако спрессованное в кучу волокно в жаркий день могло воспламениться. Поэтому на уровне земли в буртах проделывали вентиляционные отверстия, а от дождя и снега бурты укрывали брезентом.
1971 год. Это фото вполне может стать собирательным образом узбекского труженика.
1971 год. Это фото вполне может стать собирательным образом узбекского труженика.
Узбекская ССР. Обязательства по сбору хлопка выполнены, 1972 год. Через три года в республике установят рекорд, собрав 4 миллиона тонн "белого золота".
Узбекская ССР. Обязательства по сбору хлопка выполнены, 1972 год. Через три года в республике установят рекорд, собрав 4 миллиона тонн "белого золота".