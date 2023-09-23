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https://uz.sputniknews.ru/20230923/sbor-xlopok-uzbekistan-foto-istoriya-39098587.html
Золотые руки создают "белое золото" — исторические фото сбора хлопка в Узбекистане
Золотые руки создают "белое золото" — исторические фото сбора хлопка в Узбекистане
Жизнь узбекского народа многие десятилетия была тесно связана с хлопковыми полями. Хлопок собирали мужчины и женщины, старики и дети, студенты и инженеры, учителя и врачи.
2023-09-23T21:00+0500
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хлопок
узбекистан
сбор хлопка
фотолента
общество
история
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Хлопчатником была занята большая часть посевных площадей республики. Изображения хлопковых коробочек украшали фасады административных, жилых зданий и фарфоровые сервизы, напоминали о важности выполнения плана по хлопку с агитационных плакатов. Нелегкий труд людей, занятых сбором и переработкой хлопка — в нашей фотоподборке.
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узбекистан фотолента хлопок сбор хлопка общество история
узбекистан фотолента хлопок сбор хлопка общество история

Золотые руки создают "белое золото" — исторические фото сбора хлопка в Узбекистане

21:00 23.09.2023
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Жизнь узбекского народа многие десятилетия была тесно связана с хлопковыми полями. Хлопок собирали мужчины и женщины, старики и дети, студенты и инженеры, учителя и врачи.
Хлопчатником была занята большая часть посевных площадей республики. Изображения хлопковых коробочек украшали фасады административных, жилых зданий и фарфоровые сервизы, напоминали о важности выполнения плана по хлопку с агитационных плакатов. Нелегкий труд людей, занятых сбором и переработкой хлопка — в нашей фотоподборке.
© Sputnik / Борис Рябинин

Жительницы Узбекистана прядут нитки из хлопка на ручных станках, 1900 год.

Жительницы Узбекистана прядут нитки из хлопка на ручных станках, 1900 год. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Борис Рябинин

Жительницы Узбекистана прядут нитки из хлопка на ручных станках, 1900 год.

© Sputnik / А. Авазов

Американская правозащитница Анджела Дэвис на хлопковом поле в Узбекистане, сентябрь 1972 года. Одна из лидеров движения за права чернокожих приобрела широкую известность в СССР после ее ареста американскими властями. Выражение "Свободу Анджеле Дэвис" повторяли и хлеборобы и хлопкоробы.

Американская правозащитница Анджела Дэвис на хлопковом поле в Узбекистане, сентябрь 1972 года. Одна из лидеров движения за права чернокожих приобрела широкую известность в СССР после ее ареста американскими властями. Выражение &quot;Свободу Анджеле Дэвис&quot; повторяли и хлеборобы и хлопкоробы. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / А. Авазов

Американская правозащитница Анджела Дэвис на хлопковом поле в Узбекистане, сентябрь 1972 года. Одна из лидеров движения за права чернокожих приобрела широкую известность в СССР после ее ареста американскими властями. Выражение "Свободу Анджеле Дэвис" повторяли и хлеборобы и хлопкоробы.

© Sputnik / РИА Новости

Взвешивание хлопка на хлопкоочистительном заводе в Ташкенте. Репродукция снимка, сделанного до 1917 года. Трудно представить , сколько таких мешков перетаскивал за день человек, изображенный на фото.

Взвешивание хлопка на хлопкоочистительном заводе в Ташкенте. Репродукция снимка, сделанного до 1917 года. Трудно представить , сколько таких мешков перетаскивал за день человек, изображенный на фото. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / РИА Новости

Взвешивание хлопка на хлопкоочистительном заводе в Ташкенте. Репродукция снимка, сделанного до 1917 года. Трудно представить , сколько таких мешков перетаскивал за день человек, изображенный на фото.

© Sputnik / РИА Новости

Механик-водитель из Узбекистана Турсуной Ахунова управляет комбайном во время уборки урожая хлопка, 1959 год. Дважды герой Социалистического труда Ахунова первой среди женщин-узбечек получила специальность механика-водителя хлопкоуборочной машины. За сезон 1959 года собрала 210 тонн хлопка-сырца.

Механик-водитель из Узбекистана Турсуной Ахунова управляет комбайном во время уборки урожая хлопка, 1959 год. Дважды герой Социалистического труда Ахунова первой среди женщин-узбечек получила специальность механика-водителя хлопкоуборочной машины. За сезон 1959 года собрала 210 тонн хлопка-сырца. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / РИА Новости

Механик-водитель из Узбекистана Турсуной Ахунова управляет комбайном во время уборки урожая хлопка, 1959 год. Дважды герой Социалистического труда Ахунова первой среди женщин-узбечек получила специальность механика-водителя хлопкоуборочной машины. За сезон 1959 года собрала 210 тонн хлопка-сырца.

© Sputnik / А. Свердлов

Значок ЦК ВЛКСМ "Лучшему молодому хлопкоробу". Учрежден 20 мая 1969 года. Его вручали вместе с удостоверением. Им наградили более 20 тысяч молодых хлопкоробов страны.

Значок ЦК ВЛКСМ &quot;Лучшему молодому хлопкоробу&quot;. Учрежден 20 мая 1969 года. Его вручали вместе с удостоверением. Им наградили более 20 тысяч молодых хлопкоробов страны. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Свердлов

Значок ЦК ВЛКСМ "Лучшему молодому хлопкоробу". Учрежден 20 мая 1969 года. Его вручали вместе с удостоверением. Им наградили более 20 тысяч молодых хлопкоробов страны.

© Sputnik / А. Варфоломеев

Хлопковый приемный пункт. Сырдарьинская область, 1977 год. Здесь собранное "белое золото" взвешивали и складировали для дальнейшей отправки на переработку.

Хлопковый приемный пункт. Сырдарьинская область, 1977 год. Здесь собранное &quot;белое золото&quot; взвешивали и складировали для дальнейшей отправки на переработку. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Варфоломеев

Хлопковый приемный пункт. Сырдарьинская область, 1977 год. Здесь собранное "белое золото" взвешивали и складировали для дальнейшей отправки на переработку.

© Sputnik / А. Иолис

Солистка танцевального ансамбля "Анар" (гранат) Мавлюда Сабирова помогает убирать хлопок, 1976 год. Совершенно обычная картина для того времени.

Солистка танцевального ансамбля &quot;Анар&quot; (гранат) Мавлюда Сабирова помогает убирать хлопок, 1976 год. Совершенно обычная картина для того времени. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Иолис

Солистка танцевального ансамбля "Анар" (гранат) Мавлюда Сабирова помогает убирать хлопок, 1976 год. Совершенно обычная картина для того времени.

© Sputnik / А. Иолис

Участницы танцевального ансамбля "Анар" на сборе хлопка в Ферганской области. С детства приученные к труду на хлопковых полях, девушки также виртуозно собирали хлопок, как танцевали.

Участницы танцевального ансамбля &quot;Анар&quot; на сборе хлопка в Ферганской области. С детства приученные к труду на хлопковых полях, девушки также виртуозно собирали хлопок, как танцевали. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / А. Иолис

Участницы танцевального ансамбля "Анар" на сборе хлопка в Ферганской области. С детства приученные к труду на хлопковых полях, девушки также виртуозно собирали хлопок, как танцевали.

© Sputnik / Василий Малышев

Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро, 1963 год. Легендарный кубинец побывал в колхозе "Кзыл Узбекистон" ("Красный Узбекистан") в Орджоникидзевском, ныне Кибрайском районе Ташобласти.

Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро, 1963 год. Легендарный кубинец побывал в колхозе &quot;Кзыл Узбекистон&quot; (&quot;Красный Узбекистан&quot;) в Орджоникидзевском, ныне Кибрайском районе Ташобласти. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Василий Малышев

Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро, 1963 год. Легендарный кубинец побывал в колхозе "Кзыл Узбекистон" ("Красный Узбекистан") в Орджоникидзевском, ныне Кибрайском районе Ташобласти.

© Sputnik / Н. УтарбековСбор урожая на хлопковом поле в пустыне Кызылкум, Узбекская ССР.
Сбор урожая на хлопковом поле в пустыне Кызылкум, Узбекская ССР. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Н. Утарбеков
Сбор урожая на хлопковом поле в пустыне Кызылкум, Узбекская ССР.
© Sputnik / Алексей ВарфоломеевУзбекская ССР. Приемный пункт Бухарского хлопкоочистительного завода.
Узбекская ССР. Приемный пункт Бухарского хлопкоочистительного завода. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Алексей Варфоломеев
Узбекская ССР. Приемный пункт Бухарского хлопкоочистительного завода.
© Sputnik / Э.Погорельченко

Узбекская ССР. Укладка хлопка в бурты на заготовительном пункте, 1973 год. Бурты — это большие кучи высотой 15-20 метров, куда складывали хлопок после уборки, чтобы потом отвезти на прядильные фабрики. Однако спрессованное в кучу волокно в жаркий день могло воспламениться. Поэтому на уровне земли в буртах проделывали вентиляционные отверстия, а от дождя и снега бурты укрывали брезентом.

Узбекская ССР. Укладка хлопка в бурты на заготовительном пункте, 1973 год. Бурты — это большие кучи высотой 15-20 метров, куда складывали хлопок после уборки, чтобы потом отвезти на прядильные фабрики. Однако спрессованное в кучу волокно в жаркий день могло воспламениться. Поэтому на уровне земли в буртах проделывали вентиляционные отверстия, а от дождя и снега бурты укрывали брезентом. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Э.Погорельченко

Узбекская ССР. Укладка хлопка в бурты на заготовительном пункте, 1973 год. Бурты — это большие кучи высотой 15-20 метров, куда складывали хлопок после уборки, чтобы потом отвезти на прядильные фабрики. Однако спрессованное в кучу волокно в жаркий день могло воспламениться. Поэтому на уровне земли в буртах проделывали вентиляционные отверстия, а от дождя и снега бурты укрывали брезентом.

© Sputnik / Георгий Зельма

1971 год. Это фото вполне может стать собирательным образом узбекского труженика.

1971 год. Это фото вполне может стать собирательным образом узбекского труженика. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Георгий Зельма

1971 год. Это фото вполне может стать собирательным образом узбекского труженика.

© Sputnik / Виктор Чернов

Узбекская ССР. Обязательства по сбору хлопка выполнены, 1972 год. Через три года в республике установят рекорд, собрав 4 миллиона тонн "белого золота".

Узбекская ССР. Обязательства по сбору хлопка выполнены, 1972 год. Через три года в республике установят рекорд, собрав 4 миллиона тонн &quot;белого золота&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Виктор Чернов

Узбекская ССР. Обязательства по сбору хлопка выполнены, 1972 год. Через три года в республике установят рекорд, собрав 4 миллиона тонн "белого золота".

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