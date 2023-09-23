Золотые руки создают "белое золото" — исторические фото сбора хлопка в Узбекистане

© Sputnik / Э.Погорельченко

Узбекская ССР. Укладка хлопка в бурты на заготовительном пункте, 1973 год. Бурты — это большие кучи высотой 15-20 метров, куда складывали хлопок после уборки, чтобы потом отвезти на прядильные фабрики. Однако спрессованное в кучу волокно в жаркий день могло воспламениться. Поэтому на уровне земли в буртах проделывали вентиляционные отверстия, а от дождя и снега бурты укрывали брезентом.