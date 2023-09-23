https://uz.sputniknews.ru/20230923/tashkent-gaz-otklyucheniye-23-sentyabr-2023-39236083.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
23 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-23T09:55+0500
2023-09-23T09:55+0500
2023-09-23T09:55+0500
ташкент
газ
график отключений газа
район
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:
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ташкент газ отключение газа график отключений газа район махалля общество
ташкент газ отключение газа график отключений газа район махалля общество
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
23 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:
махалля "Катта Ок-тепа" — 22 многоквартирных дома;
махалля "О.Ходжаев" — 5 многоквартирных домов, 300 жилых домов.