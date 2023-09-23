https://uz.sputniknews.ru/20230923/tashkent-gaz-otklyucheniye-23-sentyabr-2023-39236083.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

23 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

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ташкент

газ

график отключений газа

район

махалля

общество

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

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