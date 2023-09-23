В Ташкенте проходит выставка российского образования — что выбирает молодежь

"Хочу поблагодарить Россотрудничество за такую полезную выставку для выпускников Узбекистана. То, что вы придумали, это просто здорово! Наш сын уже определился. Выбрал Тихоокеанский государственный университет. Мечтает заниматься ихтиологией. Мы не возражали, потому что понимаем – это его выбор и его жизнь. Жалко, конечно, что далековато, но мы справимся. А парень он у нас самостоятельный, хорошо готовит, так что и собратьев-студентов и шурпой, и пловом накормит без проблем", — рассказал отец одиннадцатиклассника Михаил Борисов.