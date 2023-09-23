В Ташкенте проходит выставка российского образования — что выбирает молодежь
16:08 23.09.2023 (обновлено: 16:09 23.09.2023)
© Представительство Россотрудничества в УзбекистанеВ Ташкенте проходит выставка российского образования
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Основная задача выставки-ярмарки — показать достижения в области высшего образования, привлечь выпускников школ к российским образовательным программам.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В Ташкенте 22-23 сентября при поддержке Россотрудничества проходит выставка-ярмарка, в которой участвуют представители 53 российских вузов, сообщает пресс-служба агентства.
© Представительство Россотрудничества в УзбекистанеВ Ташкенте проходит выставка российского образования
В Ташкенте проходит выставка российского образования
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Она разместилась на территории ташкентского филиала МГИМО.
© Представительство Россотрудничества в УзбекистанеВ Ташкенте проходит выставка российского образования
В Ташкенте проходит выставка российского образования
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Среди посетителей не только старшеклассники, но и их родители.
"Хочу поблагодарить Россотрудничество за такую полезную выставку для выпускников Узбекистана. То, что вы придумали, это просто здорово! Наш сын уже определился. Выбрал Тихоокеанский государственный университет. Мечтает заниматься ихтиологией. Мы не возражали, потому что понимаем – это его выбор и его жизнь. Жалко, конечно, что далековато, но мы справимся. А парень он у нас самостоятельный, хорошо готовит, так что и собратьев-студентов и шурпой, и пловом накормит без проблем", — рассказал отец одиннадцатиклассника Михаил Борисов.
Основная задача выставки-ярмарки — показать достижения в области высшего образования, привлечь выпускников школ к российским образовательным программам.
"Мы живем в Ташкентской области. Мой Азиз всегда помогал мне и в поле, и за коровами с овцами ухаживал с удовольствием. Я не удивился, когда он сказал, что хочет заниматься лечением животных. Учиться хочет в Краснодаре, вот прямо сейчас ходит, смотрит, разговаривает. Думаю, скоро все от него узнаю. Главное, чтобы сыну нравилось, и он был счастлив", — поделился отец одиннадцатиклассника Азамат Абдурашидов.
Sputnik Узбекистан является информационным партнером данного мероприятия.