https://uz.sputniknews.ru/20230923/tashoblast-ekozabeg-sentyabr-2023-39244891.html

В горах Ташобласти пройдёт экологический забег — как стать участником

В горах Ташобласти пройдёт экологический забег — как стать участником

Его участники 24 сентября смогут внести свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды.

2023-09-23T14:45+0500

2023-09-23T14:45+0500

2023-09-23T14:45+0500

узбекистан

экология

забег

природа

охрана окружающей среды

общество

сбор мусора

горы

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Завтра в горных районах Ташкентской области пройдёт экологический забег UzPlogging, сообщает Минэкологии.Все участники получат медали из переработанного пластика.Для них предусмотрены бесплатный трансфер и обед. Количество мест ограничено (не более 200).Зарегистрироваться можно по ссылке. По данным сайта в списке уже свыше 170 человек.Место сбора — главный вход спортивно-оздоровительного комплекса "Ёшлик" (бывший стадион Старт), время —10.00.Мероприятие организуют Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с школой бега ProRun.Для справки: Плоггинг – экологическое движение, зародившееся в 2016 году в Швеции и стремительно распространившееся по всему миру. Это сочетание бега трусцой со сбором мусора, а значит любви к себе и природе. Человек выходит на пробежку и берет с собой пакет, куда складывает попавшиеся ему по пути банки, бутылки, обертки, салфетки и прочие бытовые отходы.

узбекистан

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