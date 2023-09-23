https://uz.sputniknews.ru/20230923/tashoblast-ekozabeg-sentyabr-2023-39244891.html
В горах Ташобласти пройдёт экологический забег — как стать участником
В горах Ташобласти пройдёт экологический забег — как стать участником
Его участники 24 сентября смогут внести свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды.
2023-09-23T14:45+0500
2023-09-23T14:45+0500
2023-09-23T14:45+0500
узбекистан
экология
забег
природа
охрана окружающей среды
общество
сбор мусора
горы
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Завтра в горных районах Ташкентской области пройдёт экологический забег UzPlogging, сообщает Минэкологии.Все участники получат медали из переработанного пластика.Для них предусмотрены бесплатный трансфер и обед. Количество мест ограничено (не более 200).Зарегистрироваться можно по ссылке. По данным сайта в списке уже свыше 170 человек.Место сбора — главный вход спортивно-оздоровительного комплекса "Ёшлик" (бывший стадион Старт), время —10.00.Мероприятие организуют Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с школой бега ProRun.Для справки: Плоггинг – экологическое движение, зародившееся в 2016 году в Швеции и стремительно распространившееся по всему миру. Это сочетание бега трусцой со сбором мусора, а значит любви к себе и природе. Человек выходит на пробежку и берет с собой пакет, куда складывает попавшиеся ему по пути банки, бутылки, обертки, салфетки и прочие бытовые отходы.
узбекистан
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узбекистан экология забег горы ташкентская область природа охрана окружающей среды сбор мусора общество
узбекистан экология забег горы ташкентская область природа охрана окружающей среды сбор мусора общество
В горах Ташобласти пройдёт экологический забег — как стать участником
Его участники 24 сентября смогут внести свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды. Их обеспечат транспортом и обедом. Количество мест ограничено.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik
. Завтра в горных районах Ташкентской области пройдёт экологический забег UzPlogging, сообщает
Минэкологии.
"Примите участие в экологическом забеге и внесите свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды!" — говорится в сообщении.
Все участники получат медали из переработанного пластика.
Для них предусмотрены бесплатный трансфер и обед. Количество мест ограничено (не более 200).
Зарегистрироваться можно по ссылке
. По данным сайта в списке уже свыше 170 человек.
Место сбора — главный вход спортивно-оздоровительного комплекса "Ёшлик" (бывший стадион Старт), время —10.00.
Мероприятие организуют Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с школой бега ProRun.
Для справки: Плоггинг – экологическое движение, зародившееся в 2016 году в Швеции и стремительно распространившееся по всему миру. Это сочетание бега трусцой со сбором мусора, а значит любви к себе и природе. Человек выходит на пробежку и берет с собой пакет, куда складывает попавшиеся ему по пути банки, бутылки, обертки, салфетки и прочие бытовые отходы.