Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230923/uzbekistan-nastolnyy-tennis-pobeda-komanda-baxreyn-39235010.html
Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна
Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна
Состязания прошли в рамках второго тура и стали практически единственными в день открытия XIX летних Азиатских игр.
2023-09-23T09:34+0500
2023-09-23T09:35+0500
узбекистан
сборная узбекистана
настольный теннис
матч
китай
бахрейн
спорт
национальный олимпийский комитет узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/17/39234686_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_14f500f5b39d86fcf2ab07aed69428e0.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела матч в рамках 2-го тура в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.Сегодня в Китае состоится торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр. Поэтому в этот день соревнования практически не проводят.
узбекистан
бахрейн
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/17/39234686_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b675a4523874c0e8fd53c07d54646ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт узбекистан сборная узбекистана настольный теннис национальный олимпийский комитет узбекистана китай бахрейн матч спорт
спорт узбекистан сборная узбекистана настольный теннис национальный олимпийский комитет узбекистана китай бахрейн матч спорт

Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна

09:34 23.09.2023 (обновлено: 09:35 23.09.2023)
© НОКСборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела сегодняшний матч в рамках 2-го тура.
Сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела сегодняшний матч в рамках 2-го тура. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2023
© НОК
Подписаться на
НовостиTelegram
Состязания прошли в рамках второго тура и стали практически единственными в день открытия XIX летних Азиатских игр.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела матч в рамках 2-го тура в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.
© НОКСборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела сегодняшний матч в рамках 2-го тура.
Сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела сегодняшний матч в рамках 2-го тура. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2023
Сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела сегодняшний матч в рамках 2-го тура.
© НОК
"Девушки, выступавшие против спортсменок из Бахрейна, вышли в 1/16 финала с победой со счётом 3:0", — говорится в сообщении.
Розалина Хаджаева — Марьям Маджид Алали 3:1
Мархабо Магдиева — Амрута Амит Падке 3:0
Асель Эркебаева — Фатима Маджид Алали 3:0
Сегодня в Китае состоится торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр. Поэтому в этот день соревнования практически не проводят.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0