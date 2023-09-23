https://uz.sputniknews.ru/20230923/uzbekistan-nastolnyy-tennis-pobeda-komanda-baxreyn-39235010.html

Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна

Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна

Состязания прошли в рамках второго тура и стали практически единственными в день открытия XIX летних Азиатских игр.

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узбекистан

сборная узбекистана

настольный теннис

матч

китай

бахрейн

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела матч в рамках 2-го тура в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.Сегодня в Китае состоится торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр. Поэтому в этот день соревнования практически не проводят.

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