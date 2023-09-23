https://uz.sputniknews.ru/20230923/uzbekistan-nastolnyy-tennis-pobeda-komanda-baxreyn-39235010.html
Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна
Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна
Состязания прошли в рамках второго тура и стали практически единственными в день открытия XIX летних Азиатских игр.
2023-09-23T09:34+0500
2023-09-23T09:34+0500
2023-09-23T09:35+0500
узбекистан
сборная узбекистана
настольный теннис
матч
китай
бахрейн
спорт
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела матч в рамках 2-го тура в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.Сегодня в Китае состоится торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр. Поэтому в этот день соревнования практически не проводят.
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спорт узбекистан сборная узбекистана настольный теннис национальный олимпийский комитет узбекистана китай бахрейн матч спорт
спорт узбекистан сборная узбекистана настольный теннис национальный олимпийский комитет узбекистана китай бахрейн матч спорт
Сборная Узбекистана по настольному теннису обыграла команду Бахрейна
09:34 23.09.2023 (обновлено: 09:35 23.09.2023)
Состязания прошли в рамках второго тура и стали практически единственными в день открытия XIX летних Азиатских игр.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Сегодня сборная Узбекистана по настольному теннису успешно провела матч в рамках 2-го тура в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.
"Девушки, выступавшие против спортсменок из Бахрейна, вышли в 1/16 финала с победой со счётом 3:0", — говорится в сообщении.
Розалина Хаджаева — Марьям Маджид Алали 3:1
Мархабо Магдиева — Амрута Амит Падке 3:0
Асель Эркебаева — Фатима Маджид Алали 3:0
Сегодня в Китае состоится торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр. Поэтому в этот день соревнования практически не проводят.