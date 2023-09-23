https://uz.sputniknews.ru/20230923/uzbekistan-singapur-proyekty-selskoye-xozyaystvo-39249651.html

Узбекистан и Сингапур будут совместно производить продукты питания первой необходимости

Узбекистан и Сингапур будут совместно производить продукты питания первой необходимости

Министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с председателем сингапурской компании "Wilmar International".

2023-09-23T19:29+0500

2023-09-23T19:29+0500

2023-09-23T19:29+0500

экономика

узбекистан

сингапур

сотрудничество

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Сингапур расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли.Глава ведомства Лазиз Кудратов в ходе встречи с Куок Кхун Хонгом, председателем и Гендиректором сингапурской компании "Wilmar International" обсудил реализацию совместных проектов по производству продуктов питания первой необходимости, таких как растительное масло, мука и рис, а также кормовых продуктов для животноводческой отрасли.Стороны высказали обоюдную готовность, как можно скорее начать работу над обсужденными проектами и инициативами.Для справки: Wilmar International основана в Сингапуре в 1991 году и является одной из ведущих агропромышленных корпораций Азии. Компания входит в число крупнейших компаний по рыночной капитализации на Сингапурской фондовой бирже. Wilmar International имеет более 500 производственных предприятий и свыше 50 логистических центров в 50 странах мира, включая Китай, Индию и Индонезию. Чистая прибыль компании в 2022 году была оценена в $2,4 млрд. Численность сотрудников – 100 000 человек.

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