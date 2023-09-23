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Узбекские учёные участвовали в Международном Курултае сказителей на Алтае
Узбекские учёные участвовали в Международном Курултае сказителей на Алтае
На Алтае прошли международный форум "Эпическое наследие в современной культуре" и Международный курултай сказителей.
2023-09-23T20:38+0500
2023-09-23T20:38+0500
2023-09-23T20:38+0500
культура
россия
алтай
мероприятие
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. На Алтае прошли Международный форум "Эпическое наследие в современной культуре" и Международный Курултай сказителей, в которых участвовали узбекские ученые, сообщает Министерство высшего образования, науки и инноваций.В рамках форума была организована конференция на тему “Влияние эпического наследия на развитие современного искусства”. Специалисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Башкортостана, Татарстана, Тывы, Хакасии не только рассказали об особенностях национальной культуры, но и провели параллели.Доктор философских наук Анвар Боронов прочитал лекцию о схожести топонимов (названий природных объектов) Алтая и Узбекистана, а научный сотрудник Института узбекского языка, литературы и фольклора Фаррух Джаббаров привел примеры сходства сюжетов в узбекских эпосах и алтайском фольклоре.Программа форума также включала показ спектакля "Песнь летящей стрелы", мастер-класс по горловому пению и игре на национальных инструментах.
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культура россия алтай мероприятие узбекистан
культура россия алтай мероприятие узбекистан
Узбекские учёные участвовали в Международном Курултае сказителей на Алтае
На Алтае прошли международный форум "Эпическое наследие в современной культуре" и Международный Курултай сказителей.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik
. На Алтае прошли Международный форум "Эпическое наследие в современной культуре" и Международный Курултай сказителей, в которых участвовали узбекские ученые, сообщает
Министерство высшего образования, науки и инноваций.
В рамках форума была организована конференция на тему “Влияние эпического наследия на развитие современного искусства”. Специалисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Башкортостана, Татарстана, Тывы, Хакасии не только рассказали об особенностях национальной культуры, но и провели параллели.
Доктор философских наук Анвар Боронов прочитал лекцию о схожести топонимов (названий природных объектов) Алтая и Узбекистана, а научный сотрудник Института узбекского языка, литературы и фольклора Фаррух Джаббаров привел примеры сходства сюжетов в узбекских эпосах и алтайском фольклоре.
Программа форума также включала показ спектакля "Песнь летящей стрелы", мастер-класс по горловому пению и игре на национальных инструментах.