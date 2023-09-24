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https://uz.sputniknews.ru/20230924/diyora-keldiyorova-biografiya-39260439.html
Диёра Келдиёрова — биография
Диёра Келдиёрова — биография
Дзюдоистка Диёра Келдиёрова стала первой узбекской спортсменкой, выигравшей турнир Большого шлема.
2023-09-24T16:34+0500
2023-09-24T16:34+0500
биография
узбекистан
спорт
дзюдо
диёра келдиёрова
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Диёра Бахтиёровна Келдиёрова родилась 13 июля 1998 года в Самарканде. Участница XXXI летних Олимпийских игр, чемпионка мира и Азии. Первая узбекская девушка, выигравшая турнир Большого шлема по дзюдо.Диёра Келдиёрова окончила Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана.В 2013 году Диёра завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 44 кг на юношеских Азиатских играх, проходивших в Нанкине, Китай. В 2016 и 2018 годах взяла "бронзу" юношеского чемпионата Азии.Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате Азии по дзюдо 2019 года, проходившем в Аль-Фуджейре (ОАЭ), победив в финале турнира монгольскую дзюдоистку Лхагвасуренгийн Сосорбарам.На Летней Универсиаде, проходившей в Неаполе, она получила бронзовую медаль в весовой категории до 52 килограммов. Она также завоевала бронзовую медаль на летних Всемирных военных играх, проходивших в Ухане, Китай.Келдиёрова победила испанку Эстреллу Лопес в финале турнира Большого шлема по дзюдо в Анталье в 2021 году. А благодаря этой победе Диёра Келдиёрова стала первой узбекской девушкой, завоевавшей золотую медаль этого престижного соревнования.Международная федерация дзюдо объявила рейтинг лучших дзюдоистов на турнире Большого шлема 2022 года в Баку. Благодаря своим победам Келдиёрова заняла верхнюю строчку рейтинга в весовой категории 52 кг.Принимала участие в летних Олимпийских играх, проходивших в Токио.В 2016 году решением президента Диёра Келдиёрова удостоена государственной премии имени Зульфии.В 2022 году Келдиёрова вышла замуж за дзюдоиста Азамата Матёкубова.
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узбекистан спорт дзюдо биография диёра келдиёрова
узбекистан спорт дзюдо биография диёра келдиёрова

Диёра Келдиёрова — биография

16:34 24.09.2023
© НОКДиёра Келдиёрова
Диёра Келдиёрова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
© НОК
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Дзюдоистка Диёра Келдиёрова стала первой узбекской спортсменкой, выигравшей турнир Большого шлема.
Диёра Бахтиёровна Келдиёрова родилась 13 июля 1998 года в Самарканде. Участница XXXI летних Олимпийских игр, чемпионка мира и Азии. Первая узбекская девушка, выигравшая турнир Большого шлема по дзюдо.
© Диёра Келдиёрованинг шахсий архивиданДиёра Келдиёрова
Диёра Келдиёрова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Диёра Келдиёрова
© Диёра Келдиёрованинг шахсий архивидан
Диёра Келдиёрова окончила Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана.
В 2013 году Диёра завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 44 кг на юношеских Азиатских играх, проходивших в Нанкине, Китай. В 2016 и 2018 годах взяла "бронзу" юношеского чемпионата Азии.
Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате Азии по дзюдо 2019 года, проходившем в Аль-Фуджейре (ОАЭ), победив в финале турнира монгольскую дзюдоистку Лхагвасуренгийн Сосорбарам.
© IJFДзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова. (Вторая слева)
Дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова. (Вторая слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова. (Вторая слева)
© IJF
На Летней Универсиаде, проходившей в Неаполе, она получила бронзовую медаль в весовой категории до 52 килограммов. Она также завоевала бронзовую медаль на летних Всемирных военных играх, проходивших в Ухане, Китай.
Келдиёрова победила испанку Эстреллу Лопес в финале турнира Большого шлема по дзюдо в Анталье в 2021 году. А благодаря этой победе Диёра Келдиёрова стала первой узбекской девушкой, завоевавшей золотую медаль этого престижного соревнования.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДиера Келдиерова на турнире "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби.
Диера Келдиерова на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Диера Келдиерова на турнире "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Международная федерация дзюдо объявила рейтинг лучших дзюдоистов на турнире Большого шлема 2022 года в Баку. Благодаря своим победам Келдиёрова заняла верхнюю строчку рейтинга в весовой категории 52 кг.
Принимала участие в летних Олимпийских играх, проходивших в Токио.
© Диёра Келдиёрованинг шахсий архивиданЗулфия номидаги давлат мукофоти совриндори Диёра Келдиёрова
Зулфия номидаги давлат мукофоти совриндори Диёра Келдиёрова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Зулфия номидаги давлат мукофоти совриндори Диёра Келдиёрова
© Диёра Келдиёрованинг шахсий архивидан
В 2016 году решением президента Диёра Келдиёрова удостоена государственной премии имени Зульфии.
© Диёра Келдиёрованинг шахсий архивиданДиёра Келдиёрова ва Азамат Матёқубов
Диёра Келдиёрова ва Азамат Матёқубов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Диёра Келдиёрова ва Азамат Матёқубов
© Диёра Келдиёрованинг шахсий архивидан
В 2022 году Келдиёрова вышла замуж за дзюдоиста Азамата Матёкубова.
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