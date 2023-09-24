https://uz.sputniknews.ru/20230924/diyora-keldiyorova-biografiya-39260439.html

Диёра Келдиёрова — биография

Диёра Келдиёрова — биография

Дзюдоистка Диёра Келдиёрова стала первой узбекской спортсменкой, выигравшей турнир Большого шлема.

2023-09-24T16:34+0500

2023-09-24T16:34+0500

2023-09-24T16:34+0500

биография

узбекистан

спорт

дзюдо

диёра келдиёрова

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Диёра Бахтиёровна Келдиёрова родилась 13 июля 1998 года в Самарканде. Участница XXXI летних Олимпийских игр, чемпионка мира и Азии. Первая узбекская девушка, выигравшая турнир Большого шлема по дзюдо.Диёра Келдиёрова окончила Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана.В 2013 году Диёра завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 44 кг на юношеских Азиатских играх, проходивших в Нанкине, Китай. В 2016 и 2018 годах взяла "бронзу" юношеского чемпионата Азии.Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате Азии по дзюдо 2019 года, проходившем в Аль-Фуджейре (ОАЭ), победив в финале турнира монгольскую дзюдоистку Лхагвасуренгийн Сосорбарам.На Летней Универсиаде, проходившей в Неаполе, она получила бронзовую медаль в весовой категории до 52 килограммов. Она также завоевала бронзовую медаль на летних Всемирных военных играх, проходивших в Ухане, Китай.Келдиёрова победила испанку Эстреллу Лопес в финале турнира Большого шлема по дзюдо в Анталье в 2021 году. А благодаря этой победе Диёра Келдиёрова стала первой узбекской девушкой, завоевавшей золотую медаль этого престижного соревнования.Международная федерация дзюдо объявила рейтинг лучших дзюдоистов на турнире Большого шлема 2022 года в Баку. Благодаря своим победам Келдиёрова заняла верхнюю строчку рейтинга в весовой категории 52 кг.Принимала участие в летних Олимпийских играх, проходивших в Токио.В 2016 году решением президента Диёра Келдиёрова удостоена государственной премии имени Зульфии.В 2022 году Келдиёрова вышла замуж за дзюдоиста Азамата Матёкубова.

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